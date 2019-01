Zgjidhja për kërkesat e punëtorëve të arsimit as në horizont

As pas nëntë ditëve të grevës së punëtorëve të arsimit në të gjitha nivelet e arsimit në Kosovë, përfshirë edhe cerdhet, Ministria e Arsimit, Shekncës dhe Teknologjisë (MASHT) nuk ka zgjidhje adekuate për kërkesat e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit (SBASHK), me qëllim të kthimit të arsimtarëve dhe nxënësve në procesin mësimor.

Rrahman Jashari, kryetar i SBASHK-ut, i ka paraqitur disa opcione në mënyrë që të ndërpritet greva.

“Ne jemi shumë më të gatshëm ta vazhdojmë dialogun, pasi asnjëherë nuk kemi dalur vetëm me një ofertë. Propozimi ynë dihet dhe është publik: të ngriten koeficientët së paku 30% për sektorin e arsimit. Mundësia e dytë që e kemi kërkuar është që të tërhiqet Ligji për pagat. Nuk e di pse po hezitojnë, pasi po të tërhiqej ligji, do të qetësohej situata. Nuk po luftojmë për paga tani, ne po luftojmë që sektori arsimor të ketë një vend meritor në ligjin për paga”, ka thënë Jashari për portalin “Telegrafi”.

Qeveria e Kosovës deri më tani vetëm ka ofruar që mjetet për paga në linjën buxhetore për vitin 2019 të rriten për 20 milionë euro, që është e papranueshme për punëtorët e arsimist dhe Sindikatën e Bashkuar të Arsimit.

“Dhe vërtetë kjo ofertë ka dy të meta: e para është se ka qenë tepër e vogël, pra më pak se 10% lëvizje të koeficientëve, dhe nuk janë përfshirë të gjithë sektorët. Pra është ofertë e pjesshme”, theksoi Jashari.

Ymer Ymeri, përgjegjës për menaxhimin me financa në SBASHK konsideron se tërheqja e Draft ligjit nga procedura parlamentare me qëllim të përmirësimit, gjegjësisht se së bashku me Qeverinë e kanë përgatitur Draft-ligjin e ri.

“Varianti tjetër është ulja e vlerës së koeficientit. 239 euro është momentalisht, ndërsa kemi bërë kërkesë për 220, për t’i kursyer 54 milionë euro, këto milionë i plotësojnë kërkesat e SBASHK-ut. Kërkesa e SBASHK-ut është diku 32 milionë euro”, ka thënë ai për Kohavision.

Drejtori i Qendrës për Arsim, Dukagjin Pupovci konsideron se kërkesat e punëtorëve të arsimit janë të arsyeshme, por se po ashtu nëse nuk ka mundësi, atëherë pagat nuk duhet t’ju rriten.

“Koeficientet për këtë kategori duhet të rishikohen, por nuk është e thënë që pagat të rriten nëse nuk ka mundësi. Thjeshtë, mund të zvogëlohet vlera e koeficientit nga 329 EUR sa është tani në shumën e cila është e përballueshme, gjë që ka kërkuar edhe SBASHK-u”, është shprehur Pupovci.

Popovci ka deklaruar për Indeks Online se ende ka hapësirë që Draft-ligji mbi Pagat që gjendet në procedurën parlamentare, të ndryshohet, madje edhe të tërhiqet, sepse ka shumë kategori të pakënaqura. A, po ashtu, ka theksuar se gjendja aktuale në arsimin kosovar është pasojë e Marrëveshjs së nënshkruar mes koalcionit aktual qeverisës dhe Sindikatës së Bashkuar, ku parashihet rritja e pagave në sektorin e arsimit për 30 për qind.

“U bë një dekadë e plotë që premtimet për rritje të pagave dhe të pagesave sociale janë shndërruar në strategji për t’i fituar zgjedhjet. Të mos harrojmë se gjatë fushatës për zgjedhjet nacionale të vitit 2017, Koalicioni PAN ka nënshkruar një marrëveshje me SBASHK-un për rritjen e pagave të punonjësve të arsimit për 30%, e cila, natyrisht, nuk është realizuar, sepse ka qenë krejtësisht joreale. Uroj që kjo të jetë marrëveshja e fundit e këtij tipi, sepse premtimet e kësaj natyre rrezikojnë stabilitetin buxhetor të vendit. Po ashtu, sindikatave nuk ju takon të rreshtohen pas subjekteve politike, pasi në vete mbledhin anëtarë me orientime të ndryshme politike”, ka thënë Pupovci.

Me grevën në të gjitha nivelet e arsimit, përfshirë edhe cerdhet, më të pakënaqur janë prindët, të cilët nga Qeveria kërkojnë mbrojtjen e të drejtës në arsim. Në këtë kontekst, Këshilli i Prindërve të Kosovës, në një letër dërguar kryeministrit, Ramush Haradinaj, ka kërkuar që ndryshimin e Ligjit mbi Grevat, në mënyrë që të pamundësohet greva e punëtorëve të arsimit, por edhe të pjesëtarëve të policisë, Forcës së Sigurisë së Kosovës, zjarrfikësve dhe Ndihmës së Shpejtë. Këshilli i Prindërve të Kosovës po ashtu konsideron se pas grevës qëndrojnë ekskluzivisht motivet dhe interesat ekskluzivisht politike.

“Edhe sikur t’iu realizohet në plotni kërkesa aktuale, kjo sindikatë në të ardhmen prapë do të bëjë greva sikurse ka bërë në të kaluarën dhe se do të vazhdojë ta dëmtojë interesin e fëmijëve. Nuk kemi të bëjmë me mentalitet sindikal sikurse në Gjermani dhe gjetiu në Evropën demokratike, por për Ballkan. Prandaj ju ftojmë që ta mbyllni këtë vrimë të zezë – zbrazëti ligjore që po shkatërron arsimin vit për vit respektivisht po e cenon të drejtën e fëmijëve tanë për arsimim”, thuhet në fund të letrës drejtuar kryeministrit nga prindërit.

Kryeministri Haradinaj insiston që arsimtarët dhe profesorët sa më parë të nisin me mësim, meqë në të kundërtën tërë verën duhet t’i zëvendësojnë orët e humbura, mirëpo krerët e Sindikatës së Bashkuar rikujtojnë se sipas Ligjit mbi Grevat, punëtorët e arsimit nuk janë të obliguar t’i zëvendësojnë orët e humbura.

Në ndërkohë kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli i ka dërguar letër Komisionit për Administrim Publik, Administrim Lokal dhe Mediat, nga i cili ka kërkuar që në kuadër të shqyrtimit të Ligjit mbi Pagat, koeficienti i kryetarit të Kuvendit të zvogëohet nga 11 në 9. Veseli ka argumentuar se kjo kërkesë e tij është në kuadër të reformës së administratës pubike, në mënyrë që të ruhet stabliteti buxhetor.

“Kërkesa ime besoj se është në përputhje edhe me gjendjen reale socio-ekonomike të vendit”, thuhet mes tjerash në letrën e kryetarit të Kuvendit dhe PDK-së.

Anëtarët e Komisionit për Administrim Publik në ndërkohë e kanë miratuar zvogëlimin e koeficientit për zyrtarët e lartë të Kosovës nga 12 në 10, e sipas automatizmit nuk do t’i ulet paga vetëm kryeparlamentarit por edhe deputetëve të Kuvendit dhe kryeministrit, i cili sipas ligjit nuk mund ta ketë pagën më të lartë se kryetari i Kuvendit të Kosovës.

Shqipe Pantina nga Partia Socialdemokrate e Kosovës në profilin e saj në Facebook ka shkruar se “ulja e pagave për zyrtarët e lartë politikë dhe rritja e pagave për punonjësit e tjerë të sektorit publik, si për atë të shëndetësisë, kontribuon në zvogëlimin e pabarazisë shoqërore”.

Ndryshe, zvogëlimi i koeficientit të pagave të zyrtarëve të lartë është një prej pesë kushteve që Partia Socialdemokrate ia ka paraqitur Qeverisë së Kosovës, në mënyrqë që në shqyrtimin e dytë, të votojë për Draft-ligjin e buxhetit për vitin 2019.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj