Zgjerohet greva në sektorin publik

Greva e punëtorëve në arsimin fillor dhe të mesëm, të cilës i janë bashkangjitur edhe të punësuarit në çerdhe dhe në Universiteitn publik “Hasan Prishtina” hyri në ditën e gjashtë.

Ministria për Arsim, Shkencë dhe Teknologji insiston që mësimi të fillojë të hënën e adhshme, por Sindikata e Bashkuar e Arsimit porositë se greva do të vazhdojë përderisa të mos plotësohen kërkesat e mësuesve dhe arsimtarëve. Një thirrje të tillë të ministrit të Arsimit, Shyqri Bytyqi, kryetari i Sindikatave të Bashkuara të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Rrahman Jashari, e ka vlerësuar si “ekstreme”.

Këshillit Drejtues i SBASHK-ut ka porositur se greva do të ndërpritetet kur të plotësohen kërkesat e punëtorëve të arsimit, gjegjësisht kur t’u rritet koeficienti i pagave për 30 për qind në të gjitha nivelet e arsimit.

Greva filloi më 14 janar, e sipas të dhënave zyrtare, 370 mijë nxënës vijojnë mësimet në institucionet para universitare, ndërkohë që 110 mijë studentë studiojnë në fakultetet e Universitetit të Kosovës. Sipas të dhënave të njëjta, gati 23 mijë arsimtarë e profesorë janë të punësuar në arsimin fillor dhe të mesëm.

SBASHK-u përmes një njoftimi ka kërkuar nga ministri i Arsimit, Shyqri Bytyqi që të mos bëjë presion ndaj të punësuarve gjatë grevës, meqë kjo është e ndaluar me ligj dhe nëse një gjë e tillë ndodh, ai do të ngrit aktapadi.

Në ndërkohë, ministri i Arsimit, Shyqri Bytyqi në adresë të Qeverisë ka dërguar dy propozime të lidhura me kërkesat e të punësuarve të arsimit.

Valmir Gashi, zëdhënës i Ministrisë së Arsimit ka deklaruar se edhe në buxhetin për vitin 2019 është paraparë rritja e pagave të kuadrit arsimor, por vetëm për arsimtarët e shkollave të mesme.

“Secili propozim e ka nga një pikë që ka të bëjë me rritje të koeficientit, do të thotë me trajtim ndryshe për mësimdhënësit edhe për secilin propozim është një pikë e përbashkët që pas kësaj marrëveshje që do të arrihet me fillu një dialog gjashtë mujor bashkë me SBASHK-un dhe DKA-në që me marrë përgjegjësi për gjendjen në arsim edhe jemi duke pritur prej qeverisë, nëse qeveria e vlerëson atë që e kemi dërguar ne pastaj ia përcjell komisionit për arsim”, tha Gashi për “Gazeta Blic”.