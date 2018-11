Zbulohet një krater në Akullnajën Hiawatha në Grenlandë

Dje, një ekip ndërkombëtar i shkencëtarëve përshkruan atë që ata thonë është një krater i madh i ri i ndikimit që gjendet nën akullnajën veriperëndimore Hiawatha të Grenlandës. Nëse konfirmohet, do të ishte krateri i parë i ndikimit në Tokë i zbuluar nën akull, raporton ekipi në revistën Science Advances. Në rreth 19 milje gjerësi, është më i madh se Washington, D.C. dhe do të radhitet në mesin e 25 kraterëve më të njohur në botë.

“Deri në vitin 2015, askush nuk i kishte kushtuar shumë vëmendje kësaj pjese të planetit,” tha bashkautori i studimit Josep MacGregor, studiues i akullnajave në qendrën NASA Goddard Space Center në Maryland. Por atë vit, shkencëtarët filluan të fluturonin mbi zonë me instrumente skanuese tejtet të ndjeshme si laserët dhe radari, përmes NASA Operation IceBridge (urën operative të akullit të NASA-s).

Si të gjitha të dhënat e IceBridge, skanimet ishin publikuar dhe një grup i studiuesve danezë të akullnajave vërejti diçka interesante kur e rishikuan materialin: një vrimë në formë pjate të thellë ishte qartë e dukshme në fund nën akull.

Kur shikuan më nga afër, e vërejtën edhe një meteorit të madh në koleksion te Muzeu i Historisë Natyrore të Danimarkës.

Pastaj u interesuan për të kuptuar se a mund të ishin të lidhura të dyja.

Për të zbuluar më shumë shkencëtarët danezë e kontaktuan MacGregor-in, i cili është shefi kryesor për projektin IceBridge. Për të marrë më shumë skanime me rezolucion të lartë për akullnajën Hiawatha, ekipi e mori edhe Alfred Wegener Institute në Gjermani, i cili u mundësoi fluturime anketuese shtesë në maj të vitit 2016 duke bartur instrumente më të reja dhe më të ndjeshme. Ata gjithashtu dërguan një ekip në terren në vitin 2016 për t`i lokalizuar strukturat përreth sipërfaqes dhe për të mbledhur mostra të sedimenteve që ishin shterrur përfundi akullnajës.

Me të dhënat precize të radarit, ekipi arriti ta përpunojë në mënyrë më të kompletuar formën e kraterit të paraqitur. Ata zbuluan se muret e rrethit ishin afërsisht 1,050 metra mbi dyshemenë e kraterit. Ekipi gjithashtu identifikoi një zonë të ngritur 164 deri në 230 metra të lartë në qendër të kraterit, që Kurt Kjær thotë është një karakteristikë e pritur dhe është rezultat i forcës së goditjes.

Në mostrat e sedimenteve, studiuesit gjetën grurë që njihen si kuarci i tronditur – një formë e rrallë e mineralit të përhapur që është deformuar në një mënyrë karakteristike nga ngjarje shumë energjike si në një ndikim të madh. Disa nga kokrrat gjithashtu shfaqën një ngjyrë kafe të njohur si tost, përsëri një shenjë e lirimit intensiv të energjisë. Mineralet e tjera treguan shenja të shokut metamorfik, deri në pikën e kthimit në xham.

Bazuar në madhësinë e kraterit, ekipi vlerëson se asteroidi do të kishte qenë rreth 0.75 milje përreth dhe do të peshonte 11-12 ton sapo të hynte në atmosferë. Dhe duke u bazuar në analizën e tyre minerale, ata besojnë se ishte një shkëmb i hapësirës së pasur me hekur-i njëjti lloj shkëmbi si fragment i meteorit në muze, megjithëse duhet të bëhen më shumë teste për të krijuar një lidhje të fortë, vë në pah Kjær.

Tani që ai e di se ka vrimë rrethore, Kjær shton se ai madje mund të shohë skicën e tij në sipërfaqen e akullit.