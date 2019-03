Zakonet e përditshme që i dëmtojnë sytë tuaj

Këtu janë disa zakone të cilat ju duhet ‘i ndaloni sa më shpejtë që është e mundur në mënyrë që të parandaloni dëmtimin e syve.

Harroni të mbani syze dielli

Ekspozimi ndaj rrezeve ultra vjollce mund të dëmtojë retinën dhe së fundmi të ndikojë në sëmundje serioze të syve. “Është shumë e rëndësishme të mbani syze që bllokojnë rrezet ultra vjollce”, thotë Weslie Hamada, optometriste.

Mbajtja e thjerrëzave të vjetra të syve

Përderisa mund të duket e padëmshme të mbani në sy më shumë se një ditë, thjerrëzat të cilat janë të parapara për t’u vendosur vetëm një ditë, ju jeni duke rritur gjasat për infeksion në sy. Fjetja me to ose edhe ndarja e thjerrëzave me persona të tjerë mund të shkaktojnë probleme serioze në sy.

Fërkimi i syve

Mudn të duket moment qetësues, por ju jeni duke futur gjithë mbeturinat dhe bakteret në sy duke i fërkuar ata. “Ju transferoni mikrobet në sytë tuaj në këtë mënyrë, bakteri klasik që shkakton skuqje të syve”, tha Jessica Ciralsky, specialiste e syve.

Mbajtja e thjerrëzave në pishinë ose gjatë kohës që bëni dush

“Mbajtja e thjerrëzave në ndonjë formë të ujit-oqean, pishinë ose madje edhe dush- mund të lejojë që bakteret ose akoma më keq, diçka e quajtur acanthamoeba të hyjë në sy”, paralajmëron Hamada. Ky mikroorganizëm jeton në ujë dhe tokë dhe, edhe pse është i rrallë, ai mund të shkaktojë infeksion serioz- madje edhe dëmtim të përhershëm, siç është verbëria.

Përdorimi i makijazhit pa afat

Edhe pse mund t’ju dhimbset hedhja e maskarës suaj të preferuar kur nuk është harxhuar e gjitha, dëmi që ajo mund të shkaktojë është i madh. Sipas Akademisë Amerikane të Oftamologjisë, makijazhi duhet të hedhet pas tre muajsh.

Pirja e duhanit

“Në oftanologji, duhani lidhet me rrezik më të lartë të krijimit të perdeve të syrit dhe degjenerimit makular i cili lidhet me moshën”, thotë Ciralzky.