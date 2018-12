YouTube Originals së shpejti falas, me ndërprerje komerciale

YouTube ka ardhur në përfundim që investimet e veta në programim origjinal duhet të kenë një shtëpi në anën pa pagesë, me reklama – jo vetëm të rrinë prapa murit të pagesave.

Në një ndryshim strategjie, video-platforma nën pronësinë e Google tha se duke filluar nga viti i ardhshëm do t`i mundësojë të gjitha programet e veta origjinale pa pagesë që të mund t`i shohin të gjithë. Me këtë ndryshim, YouTube po lëviz drejt realitetit të kanalit kryesor pa pagesë, të udhëhequr nga të famshmit dhe krijuesit, përderisa do të vazhdojë t`i lejojë produksinet e planifikuara.

Deri tani, YouTube Originals kryesisht kanë qenë në dispozicion në shërbimin e abonimit YouTube Premium, edhe pse YouTube është zgjeruar dhe i mundëson programet filmat me anë të reklamave.

“Duke shikuar drejt 2019-ës, do të vazhdojmë të investojmë në programin e planifikuar dhe të lëvizim drejt ofrimit të reklamave për programet tona YouTube Originals për ta plotësuar kërkesën në rritje për një bazë fansash më globale,” tha një përfaqësues i YouTube në një deklaratë. “Kjo fazë e ardhshme e strategjisë sonë për programet tona origjinale do ta zgjerojë audiencën e krijuesve tonë të YouTube originals dhe t`u ofrojë reklamuesve përmbajtje të pabesueshme që e arrin gjeneratën Youtube.”

Sipas YouTube, strategjia e vendosjes së yjeve vendor të YouTube në shërbimin e abonimit VOD ka funksionuar: Ky programim i shtyri fansat të nënshkruajnë për shërbimin dhe t`u japin krijuesve një kornizë të re për projektet më të gjata. Programet origjinale kanë përfshirë komedi si “Foursome”, ku aktrojnë YouTube-ri Jenn “jennxpen” McAllister dhe aktori Cameron Moulene; shfaqje vrasjesh misterike “Escape the night” me Joey Graceffa; dhe filmat distopik “The Thining” me Logan Paul dhe Peyton List.

Vitin e kaluar YouTube e zgjeroi listën Originals për të përfshirë programe të mundësuara nga reklamat.