Ylli i Youtube paralajmëron fansat për mashtrimin

Youtubers-ave (personat që bëjnë video për Youtube) të profilit të lartë u është përdorur identiteti për t’i dërguar mesazhe të rreme abonuesve.

Mesazhet e rreme të dërguara nëpërmjet sistemit të mesazheve të Youtube u kërkuan abonuesve të klikojnë në një link për të fituar një ҫmim.

Emrat, ikonat dhe fotot e përdorura nga Youtubers ishin përdorur edhe në mesazhet e rreme në mënyrë që të duken sa më autentike.

Youtube tha se është duke kërkuar mënyra për ta identifikuar dhe ndaluar mesazhet e rreme.

Shumë abonues të Youtubers të famshme duke përfshirë Philip DeFranco, James Charles, Jeffree Star, Lewis Hilsenteger nga Unbox Therapy, Bhad Bhabie dhe shumë të tjerë besohet se kanë marrë mesazhe.

Teksti në ҫdo mesazh është i njëjtë dhe sugjeron abonuesin se është përzgjedhur për të fituar një dhuratë.

Philip DeFranco e përmendi mashtrimin në fillim të një videoje duke i paralajmëruar njerëzit të mos klikojnë në link.

Ai tha se shumica e njerëzve do ta vërenin se ishte një “mashtrim i qartë” dhe shtoi se as ai e as krijuesit e tjerë prej të cilëve pretendohet se janë dërguar mesazhet, nuk kanë dërguar asnjë mesazh.

Youtube e falënderoi DeFranco për paraqitjen e problemit.