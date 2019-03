Xiaomi zbulon telefonin e lojërave “Black Shark 2”

Xiaomi zbuloi telefonin e ri të mençur të lojërave “Black Shark 2”. Karakteristika e veçantë e Black Shark 2 është ekrani i tij: një ekran OLED prej 6.39 inç që përmban një sensor me gjurmë gishtash të bërë nga Samsung. Xiaomi ka shtuar edhe sistemin e ndjeshmërisë që ju mundëson t’i vendosni butonat në kënde të ekranit dhe t’i aktivizoni ato duke shtypur më shumë në atë pjesë të ekranit.

Xiaomi thotë se gjithashtu ka optimizuar ekranin e telefonit për lojëra duke përmirësuar saktësinë e ngjyrës dhe duke zvogëluar rrezet kur telefoni është me ndriçim të ulët.

Black Shark 2 ka specifikat e larta që është e pritshme t’i ketë një telefon i lojërave. Më saktësisht, ofron procesorin më të fundit Snapdragon 855, një bateri 4000 mAh me mbushje të shpejtë 27W dhe RAM 6GB me memorie të brendshme 128 GB. Për imazhe, Black Shark 2 vjen me një kamerë dyshe 48 megapixel dhe 12 megapixel në pjesën e pasme dhe një kamerë 20 megapixel në pjesën e përparme.

Black Shark 2 përmban edhe një sistem të ftohjes të dizajnuar për ta ruajtur telefonin nga nxehja e tepërt gjatë lojërave. Ka edhe aksesorë opsionalë si një mbajtëse që mund t’i ngjitet telefonit.

Xiaomi veçse ka filluar t’i shesë modelet e argjendta dhe të zeza të Black Shark 2 në Kinë ndërsa nuk dihen ende detajet për lansimin e tij ndërkombëtarisht.