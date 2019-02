Xiaomi Mi 9 arrin së shpejti në Europë, Mi Mix 3 bëhet me 5G

Para disa ditësh, Xiaomi Mi 9 u zyrtarizua në Kinë dhe tani kompania po jep edhe detajet e lansimit të produktit të vet të fundit në Europë. Xiaomi Mi 9 do të lansohet në Europë me një çmim konkurues.

Duke filluar nga 28 shkurti, Xiaomi Mi 9 do të lansohet në Europë për 449 euro në krahasim me 510 dollarë në SHBA. Duke marrë parasysh të dhënat mahnitëse të MI 9 që përfshijnë Snapdragon 855, kamerën treshe, një dizajn të mrekullueshëm, mbushje më të shpejtë me wireless dhe të paktën 6GB RAM mund t’i bëjë konkurencë edhe telefonave të tillë si OnePlus. OnePlus 6T shitet në Europë për 499 euro.

Momentalisht, është paksa e paqartë se cilat versione do të vijë në Europë. Modeli bazë duket se është duke ardhur por jo edhe modeli me 12 GB RAM.

Përveç shpalljes, Xiaomi e shfrytëzoi ngjarjen e Mobile World Congress për të lansuar telefonin e parë të mençur me 5G. Telefoni Xiaomi Mi Mix 3 u lansua zyrtarisht në tetor të vitit të kaluar mirëpo kompania po e rikrijon dizajnin për ta shtuar edhe 5G.

Xiaomi do ta lansojë Mi Mix 3 5G këtë maj për 599 euro me versionet në ngjyrë të kaltër dhe të zezë. Për momentin, nuk është e qartë nëse pajisja së shpejti do të dalë në tregje të tjera.