Wikipedia shton artikuj në më shumë gjuhë përmes Google Translate

Qëllimi i Wikipedia është që ta bëjë diturinë të disponueshme për këdo në planet. Për ta realizuar këtë, Wikimedia Foundation (që e udhëheq Wikipedia-n), lajmëroi se do të bashkëpunonte me Google për të përfituar nga aftësitë e përkthimit nga Inteligjenca Artificiale e kësaj kompanie.

Google Translate do të integrohet si mjet përkthimi në Wikipedia pa asnjë kosto, i shtuar si opsion krahas përkthyesit Apertium, i cili është përdorur për të përkthyer rreth 400,000 artikuj në Wikipedia deri tani. Në të dyja rastet, softueri e përkthen së pari një artikull dhe më pas një person, një redaktor ndërhyn për t’i përmirësuar gabimet.

Ka kohë që redaktorët e Wikipedia kanë kërkuar qasje në mjete shtesë të përkthimit si Google. Softueri i kompanisë njihet gjerësisht si një nga më të përparuarit në botë, kjo falë aftësisë së Inteligjencës Artificiale të Google. Për më tepër ka edhe një përparësi tjetër duke qenë se mund t’i përballojë 15 gjuhë më shumë sesa Apertium.

Në hapësirën për pyetje, Wikimedia Foundation iu është përgjigjur shqetësimeve që disa redaktorë mund të kenë rreth këtij bashkëpunimi, duke theksuar se asnjë e dhënë personale nuk do të ndahet me Google, përmbajtja e përkthyer do të vazhdojë të jetë lirisht e disponueshme nën një licencë krijuese të të dhënave (si të gjitha artikujt e Wikipedia), dhe marka e Google nuk do të shtohet në websajt si rezultat i bashkëpunimit. Marrëveshja do të zgjasë për një vit dhe pas kësaj periudhe do të rivlerësohet. Wikimedia Foundation mund t’i japë fund marrëveshjes kurdo.

Çfarë është e rëndësishme është që të gjithë artikujt e krijuar në këtë mënyrë do të jenë lehtë të disponueshëm për publikun. Kjo do të thotë se ato mund të përdoren për të përmirësuar mjetet tjera të përkthimit. Pas të gjithash, nëse duam ta bëjmë njohurinë të disponueshme për të gjithë, është ide e mirë t’i fuqizojmë njerëzit të shpërndajnë vetë njohuri.