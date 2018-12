Vozitja me Waymo One – veturat e para pa shofer nga Google

Waymo, dega e Alphabet që prodhon vetura që vozisin vetë e ka lansuar shërbimin autonom të palicensuar të vozitjes në periferitë e Phoenix-it të mërkurën – një moment shumë i rëndësishëm për ish projektin e Google për vetura që vozisin vetë për të cilin ka qenë duke punuar në teknologji për gati një dekadë. Për të vozitur me një nga veturat autonome Waymo, jo vetëm që duhet të jetoni në një prej katër periferive rreth Phoenix, po edhe duhet të jeni në një klub shumë ekskluziv prej 400 personash, të quajtur Early Riders.

Ky grup është formuar para një viti e gjysmë për t`i testuar veturat Waymo që vozisin vetë.

Waymo nuk ka pranuar të komentojë se sa shpejt planifikon ta hapë shërbimin edhe për të tjerët. “Duam ta kuptojmë çdo hap,” tha Chu. “Si po përgjigjen njerëzit? Si po ndihen njerëzit? Pastaj, kur njerëzit të jenë të kënaqur me këtë, mund të zgjerohemi.”

Veturat ende nuk janë tërësisht pa shofer: do të përfshijnë “vozitës të trajnuar” prapa timonit deri kur Waymo të vendosë t`i heqë. Chu thotë se do t`i testojnë një variacion “konfigurimesh” kompania thotë se si përfundim do të ofrojnë vozitje pa shofer, por nuk ka pranuar ta japë një datë të saktë.

Sipas një raporti të kohëve të fundit në The Information, automjetet më të avancuara të Waymo ende hutohen nga situata të caktuara komunikacioni, gjë që sugjeron se teknologjia – edhe pse tejet e avancuar – ende nuk është e gatshme për botën reale. Në muajt e fundit, kompania filloi vendosjen e shoferëve të trajnuar në vetura dhe duket se shoferët do të qëndrojnë për momentin.

Por Chu insiston se në një pikë në të ardhmen, shoferët do të larohen nga veturat pasi të jenë të kënaqur me testimin nga Early Drivers dhe do të fillojnë me Waymo One për t`u zgjeruar më tutje.