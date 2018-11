Votohet për ridefinimin e masës së kilogramit

Shkencëtarët që morën pjesë në Konferencën e Përgjithshme të Peshave dhe Matjeve që u mbajt të Francë, pritej të votonin për ndryshimin e definicionit të një kilogrami, duke e vendosur atë në një nga fenomenet e pandryshueshme të universit: konstantja Planck.

Forma më e përdorur e matjes në botë bazohet në sistemit metrik dhe zyrtarisht njihet si Sistemi Ndërkombëtar i Njësive (SI). Shtatë “njësi bazë” i përbëjnë këto duke përfshirë amperin, sekondin dhe molin. Disa nga këto matje njëherë definoheshin nga fenomenet fizike si sekondi, i cili bazohej në rotacionin e tokës. Tani sekondi definohet nga periodat e rrezatimit në një atom cezium 133.

Kilogrami është njësia e fundit bazë që lidhet me një objekt fizik.

Ky objekt fizik është një copë metali që ndodhet përjetësisht nën tokë në “Bureau international des poids et mesures” ( Byroja Ndërkombëtare e Peshave dhe Masave) në Sèvres, Francë. Aliazhi i platin-iridiumit, i njohur zyrtarisht si Prototip Ndërkombëtar i Kilogramit dhe jo zyrtarisht si Le Grand K, është njëlloj si unaza në Lord of Rings – është pesha e vetme që i sundon të gjitha. Çdo peshë kalibrohet kundrejt Le Grand K, duke standardizuar matjen e një kilogrami në të gjithë globin.

Por Le Grand K, i farkëtuar më 1889, ka humbur 50 mikrogramë gjatë 129 viteve të fundit. Kilogrami është bërë “999.99995 gramë”. Por megjithëse ka humbur atë pjesë të vogël të masës së vet, kilogrami ende përcaktohet nga Le Grand K, duke ndryshuar me kalimin e kohës – dhe shkencëtarëve nuk u pëlqen kjo. Ata duan që ajo të jetë e pandryshueshme, përgjithmonë.

Pra, një kilogram mund të përkufizohet nga një fenomen i pandryshuar universal i njohur si konstantja Planck, në vend të një cope metali në një kasolle nëntokësore. Por si funksionon kjo?

Përkufizimi i ri i një kilogram, nëse votimi kalon, është:

Është përcaktuar duke marrë vlerën fikse numerike të konstantes Planck h të jetë 6.626 070 15 x 10-34 kur shprehet në njësinë J⋅s, e cila është e barabartë me 2s-1 kgm, ku metri dhe sekondi përcaktohen në terma e c dhe ΔνCs.

Konstantja Planck është një fenomen në mekanikën kuantike që lejon që masa të lidhet me energjinë elektromagnetike. Është një nga masat më të vogla të botës fizike dhe për të gjetur atë – për ta matur atë – ishte një sfidë e madhe. Udhëtimi zgjati për dekada dhe përfshinte një makinë të njohur si një ekuilibër Kibble që përpiqet të barazojë jo masën, por energjitë.

“Ne e gjejmë veten në një moment të rëndësishëm në udhëtimin tonë”, tha Dr. Barry Inglis, drejtor i përhershëm i Institutit Kombëtar të Matjes në Australi.

“Pas viteve të hulumtimit, tani është e mundur të arsyetojmë një rishikim të madh të SI-së. Ky vendim, nëse merret, do të përfaqësojë një arritje të rëndësishme shkencore”.

Më e rëndësishmja për kilogramin, konstantja Planck është vetëm se: konstante. Ndryshe nga Le Grand K, nuk do të jetë 50 mikrogramë ndryshe pas 129 vitesh. Kjo do të thotë që kilogrami mund të jetë përgjithmonë i lidhur me të – dhe pa marrë parasysh sa larg endemi nëpër gjithë kozmosin, konstantja Planck pritet të mbetet e njëjtë. Kështu, do të mbetet edhe kilogrami.