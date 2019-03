Vitamina D mund të matet nëpërmjet flokëve

Një studim i ri nga hulumtuesit e Trinity College në Dublin dhe Spitali i St James ka raportuar për herë të parë që vitamina D mund të matet me flokë të njeriut.

Mungesa e vitaminës D ka arritur përmasa epidemike në mbarë botën, me mbi 1 miliard njerëz që vlerësohet të preken. Mungesa ka qenë e lidhur me shëndetin e kockave, por mund të jetë gjithashtu një faktor rreziku për depresionin, sëmundjet kardiovaskulare, inflamacionin, diabetin dhe kancerin. Aktualisht, mënyra më e mirë e vlerësimit të vitaminës D është matja e koncentrimit të vitaminës D në gjak. Megjithatë, kjo mund të jetë e dhimbshme, kërkon ekspertizë dhe trajnim së bashku me kushtet higjienike / pajisje, kështu që marrja e mostrës nuk është gjithmonë e zbatueshme. Përveç kësaj, rezultati i gjakut paraqet statusin e vitaminës D në një moment të vetëm, gjë që është problematike për shkak të ndryshimeve të vitaminës D me stinët: nuk është e pazakontë që dikush të ketë mjaftueshëm vitaminë D në kohën e verës dhe shumë i mangët në dimër. Kjo do të thotë që një fotografi e vetme e statusit të vitaminës D nuk është në gjendje të ofrojë informacion mbi vitaminën D gjatë gjithë vitit.

Studimi i tanishëm është i pari në botë që tregon se është e mundur ta nxjerrë dhe ta masë vitaminën D në flokët e njeriut. Ky është një hap i madh përpara në vlerësimin e statusit të vitaminës D, potencialisht një nga risitë kryesore në matjen e vitaminës D. Analiza tradicionale e gjakut kap vetëm një moment në kohë; Në të kundërt, flokët, të cilat rriten afërsisht në 1 cm në muaj, mund të pasqyrojnë statusin e vitaminës D gjatë disa muajsh duke kapur dallimet e mëdha sezonale në statusin e vitaminës D.

Autori kryesor i studimit, profesor i asociuar në epidemiologji, Trinity College Dublin, Lina Zgaga tha: