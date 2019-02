Veseli: Shëndetësia prioritet i institucioneve të Kosovës

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, njëherësh lider i koalicionit qeveritar, Kadri Veseli, i shoqëruar nga ministri i Shëndetësisë, Uran Ismaili, vizituan sot Spitalin e Prizrenit, ku bashkëbiseduan me personelin shëndetësor dhe me pacientët, për reformat në shëndetësi dhe për krijimin e kushteve më të mira si për personelin shëndetësor, por po ashtu edhe për pacientët.

Në hyrje të Spitalit të Prizrenit, kryeparlamentari Veseli u ndalua nga një prind i cili një ditë më parë kishte operuar fëmijën në këtë spital, ndërsa shprehu konsiderata të larta për personelin shëndetësor, të cilët i kishin ofruar trajtimin dinjitoz gjatë trajtimit të fëmijës.

Pas vizitës në disa reparte ku takoi personelin shëndetësor dhe pacientë, Veseli bashkëbisedoi me punonjësit e Spitalit të Prizrenit të cilët e falënderuan për rritjen e pagave dhe për reformat në shëndetësinë kosovare.

Veseli tha se kjo vizitë po bëhet për të uruar punëtorët shëndetësorë për Ligjin e pagave dhe për t’iu dëshmuar atyre dhe të gjithë qytetarëve se shëndetësia është prioritet i institucioneve të Kosovës në Dekadën e Re.

“Vetëm tani do të hapen mbi 100 vende të lira për mjekë specialistë, sepse i kemi garantuar të gjithë se nuk do të ketë mjek specialistë të papunë në Kosovë. Do të punojmë shumë që jetën e njerëzve ta bëjmë më të mirë dhe të krijojmë kushte për të jetuar në Kosovë. Kemi arritur një sukses të vogël, sepse ende jemi larg nga ajo ku duhet. Do të orientohemi në përmirësimin e kushteve të punës, për ju dhe për pacientët, sepse e kemi obligim dhe këtë do ta bëjmë”, theksoi kryeparlamentari Veseli.