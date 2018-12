Veseli nderime obeliskut të të pagjeturve

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Kadri Veseli, në prag të Festës së Vitit të Ri, i shoqëruar nga familjarë të të pagjeturve, bëri nderime dhe vendosi lule pranë obeliskut të të pagjeturve, në oborrin e Kuvendit.

Veseli tha se fati i kombit tonë ka qenë i tillë që edhe tani pas 19 vjetëve, për shumë nga familjarët tanë të mos dimë asgjë.

Veseli tha se mallkimi mbi Serbinë do të vijë pikërisht nga fëmijët tanë, vëllezërit dhe motrat tona, nënat e baballarët, të cilët ende nuk janë gjetur.

Kreu i Kuvendit shtoi se tashmë është e qartë se Kosova, si shtet i pavarur dhe sovran, shkon në dialog për ta njohur Serbia dhe se alternativë tjetër nuk do të ketë.

“Ne jemi krenarë për të kaluarën tonë dhe nuk do të ndalemi në rrugën tonë të zhvillimit. Kemi partnerë të fuqishëm, SHBA-të dhe vendet perëndimore. Si shtet dhe si institucione, nuk do të ndalemi. Familjet duhet të jenë të forta dhe krenare. E di që kanë të drejtë të jenë të pakënaqur edhe me ne, por të gjithë duhet ta dimë se Serbia është ajo e cila ia ka shkaktuar këto dëme Kosovës dhe për këtë ajo duhet të paguaj”, tha kryeparlamentari Veseli.