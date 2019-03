Vendimi (rreth taksës) që kërcënon rrëzimin e Qeverisë Haradinaj 

Gjykuar sipas deklaratave të krerëve të institucioneve kosovare, po thellohen mospajtimet në koalicionin qeverisës kur është fjala sa i përket gatishmërisë për pezullimin e vendimit mbi taksat në produktet serbe, në mënyrë që të vazhdohet dialogu me Serbinë me qëllim të arritjes së marrëveshjes së qëndrueshme, gjithpërfshirëse që për epilog do të kishte pranimin e Kosovës dhe anëtarësimin në Organizatën e Kombeve të Bashkuara (OKB).

Pas serisë së bisedimeve që krerët kosovarë kohëve të fundit kanë pasur me zyrtarët e lartë amerikanë, dje me ata gjermanë, e siç paralajmërohet këtyre ditëve edhe me ata britanikë, dhe insistimit se dialogu duhet të vazhdojë dhe se deri në fundit duhet të arrihet marrëveshja që do të zgidhte raportet afatgjate mes Kosovës dhe Serbisë, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli duket sikur nuk e përjashton mundësinë që Partia e tij Demokratike të tërhiqet nga koalicioni qeverisës nëse vihet në pyetje rrezikimi i partneritetit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA).

“Qëndrimi im do të jetë ai që po e them publikisht – cili do të jetë qëndrimi i SHBA-së dhe i partnerëve perëndimorë, do të jetë edhe i imi. Dy ditë nuk rri në një Qeveri, e cila i dëmton këto raporte. Ky raport nuk ka të bëjë vetëm me disa shtete. Ka të bëjë në raport me të ardhmen e këtij shteti, e këtij kombi. Nuk mund ta imagjinoj zhvillimin e Kosovës, perspektiven e Kosovës, Ushtrinë e Kosovës, ta quaj të zhvilluar pa raportin me SHBA-në dhe BE-në. Nuk ia bëj qejfin Serbisë asnjëherë. Por, qëndrimi i Kosovës, në momentin kur e shoh se mund të dëmtohet me partneret si SHBA-ja dhe partnerët perëndimorë, do të veproj”, ka deklaruar Veseli.

Megjithatë, Teuta Haxhiu, deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës së Ramush Haradinajt, pohon se nuk ka përçarje mes partnerëve të koalicionit, meqë vendimi për taksat në produktet serbe është i përbashkët.

“Edhe si Grupe Parlamentare, konsultohemi për gjithçka. Po funksionon koalicioni dhe nëse flasim për një të ardhme, kurdo që të vendoset ndryshe, ne si Aleancë jemi të gatshëm”, tha deputetja Haxhiu.

Nga ana tjetër, lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Isa Mustafa ka deklaruar se Qeveria aktuale nuk po merret me interesat e qytetarëve.

“Ne jemi munduar që edhe qeverisjes aktuale t’ia bëjmë me dije që duhet t’i ndërrojë qëndrimet e saj, duhet t’i ndërrojë sjelljet e saj sepse është në interes të vendit që ne të kemi bashkëpunim më të mirë me partnerët tanë evropian dhe veçmas me SHBA-në. Është në interes të vendit që ne të përmbushim agjendën evropiane, sepse pa e përmbushur këtë agjendë ne nuk mund të anëtarësohemi në BE dhe ne nuk kemi rrugë tjetër”, tha Mustafa partia e të cilit në vazdhimësi angazhohet për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare.

Shumica e analistëve kosovarë konsideron se me rastin e zbatimit të vendimit për vënien e taksave në mallrat serbe, nuk është menduar për pasojat e mundshme, e njohësi i mirë i rrjedhave në Kosovë, Artan Muahxheri ka theksuar se mu ndasitë përbrenda koalicionit qeverisës rreth këtij vendimi më së miri dëshmojnë se nuk ka ekzistuar plani “B” dhe se nuk ka pasur kurrfarë ideje se si të reagohet nëse do të intensifikohej presioni ndërkombëtar ndaj Qeverisë së Kosovës shkaku i këtij vendimi.

Shkuarja e dy krerëve të ekipit shtetëror për bisedime në Bruksel, Shpend Ahmetiti dhe Fatmir Limajt, duket se ka treguar për dallime shumë më të mëdha brenda koalicionit qeverisës, sesa mendohej deri më tani. I menjëhershëm ishte reagimi i zëvendës-kryeministrit nga Partia Demokratike e Kosovës, Enver Hoxhaj i cili tha se takimi i tyre me stafin e Zyres së ndërmjetëses Federica Mogherini ishte i panevojshëm, meqë në Kosovë ka unitet rreth disa temave dhe se madje nuk ishte i njoftuar as për planet për udhëtim në Bruksel.

Dy krerët fillimisht refuzuan të flasin rreth arsyes së udhëtimit të tyre në Bruksel, por Fatmir Limaj pak më vonë deklaroi se zyrtarëve të Zyres së Përfaqësueses së Lartë të Bashkimit Europian edhe formalisht u kishin dorëzuar Platformën për dialog me Serbinë, që u miratua javën që shkoi në Kuvendin e Kosovës.

“Jemi ende në modalitetet e parapërgatitjes për dialog, e njoftuam në tërësi për punën dhe angazhimet që ka bërë delegacioni shtetëror e njoftuam që deputetët në parlamentin e Kosovës me 61 vota kanë votuar platformën e cila përfundimisht do të ketë një pozicion zyrtar të Republikës së Kosovës në bisedimet e ardhshme me Serbinë, gjithashtu përgjigjen për kompetencat e delegacionit shtetëror në dialog, këto kanë qenë temat”, ka deklaruar Limaj.

Beogradi zyrtar ka reaguar ashpër ndaj miratimit të Platformës për dialog me Serbinë, duke vlerësuar se me miratimin e saj Kosova i ka dërguar porosinë bashkësisë ndërkombëtare se nuk do dialog me Serbinë. Serbia deri më tash nuk ka njoftuar nëse edhe ajo ka ndonjë platformë, mirëpo është interesante se dje Kuvendit të Serbisë, si njofton Kosevv, një propozim të tij të Platformës për dialog me Prishtinën i kishte dorëzuar ish deputeti, Dušan Proroković.

Ai ka deklaruar për Kossev se Kuvendi i Serbisë nuk është i obliguar që ta shqyrtojë propozimin e tij, por se ai konsideron se është me rëndësi që edhe Serbia ta ketë platformën për dialog dhe për arritjen e zgjidhjes finale të marrëdhënieve me Kosovën.

„Së pari duhet t’i rikujtojmë negociuesit nga Serbia se ekziston Kushtetuta e shtetit të cilin e kryesojnë, pastaj përfaqësuesit ndërkombëtarë se ekziston një trashëgimi komplekse, politike dhe historike, e pastaj edhe shqiptarët se në negociata nuk mund të hyhet me maksimalizimin e përshkruar në platformën e tyre”, ka theksuar Proroković.

Në këtë propozim platforme janë paraparë 20 parime për arritjen e marrëveshjes gjithpërfshirëse, juridikisht të obligueshme për normalizimin e raporteve me Kosovën,

Ndryshe, kryetari i Serbisë, Aleksandar Vučić në bisedë me këshilltarët politik të kancelares gjermane Angela Merkel, Jan Hecker dhe Matthias Luttenberg ka deklaruar se platforma e miratuar (nga parlamenti kosovar) është e keqe.

“Për këtë i njoftova këshilltarët gjermanë me qëndrimin e Serbisë, u thashë se është aq e tmerrshme sa nuk shoh që kjo do të ndryshojë në të ardhmen. Platforma përcillet me akte ligjore, ka fuqi obligative … aty ka shumë kushte të tmerrshme ndaj Serbisë”, ka thënë Vučić .

Këshilltarët politik gjerman kanë biseduar me zyrtarët kosovarë rreth zhbllokimit të dialogut në Bruksel, e kryeministri Ramush Haradinaj në profilin e tij në Facebook ka precizuar se u bë fjalë rreth zvhillimeve aktuale në Kosovë, rreth procesit të dialogut me Serbinë, rreth konsolidimit të brendshëm të Kosovës dhe për rrugën e saj euroatlantike.

Ajo që është e qartë është se kryeministri Haradinaj nuk konsideron se vendimi mbi taksën në importin e produkteve serbe është çfarëdo pengese për vazhdimin e dialogut, e përkrahja e gjerë të cilën e gëzon shkaku i tij (vendimi), konsiderohet si një nga arsyet e refuzimit të tij të sygjerimeve të përfaqësuesve të bashkësisë ndërkombëtare për suspendimin e tij.

Analistët kosovarë konsiderojnë se përfaqësuesit e koalicionit qeverisës shumë shpejt duhet ta gjejnë një zgjidhje për pezullimin e taksës, në të kundërtën rrezikojnë që të thellojnë edhe më dallimet në qëndrimet rreth kësaj çështjeje, që gjithsesi mund të jetë “arsye e mirë” për rënien e Qeverisë.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj