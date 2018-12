Vendet e QUINT-it inkurajojnë vazhdimin e dialogut në Bruksel

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli ka thirrur edhe sot takimin e ekipit negociator për dialogun me Serbinë, kryetarin dhe kryeministrin, përfaqësuesit e partive opozitare, ambasadorët e vendeve të QUINT-it dhe përfaqësuesen e Zyrës së Bashkimit Europian (BE) në Kosovë.

Mirëpo, edhe kësaj here ftesës së Veselit nuk i janë përgjigjur përfaqësuesit e dy partive më të mëdha opozitare në parlamentin kosovar, ata të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) dhe Lëvizjes Vetëvendosje (LVV).

Veseli në këtë takim i ka informuar partnerët ndërkombëtar se është arritur uniteti për procesin e dialogut final me Serbinë dhe se pret edhe mbështetjen e tyre të parezervë, sikur edhe në të gjitha proceset në të cilat ka kaluar Kosova. Në këtë kontekst ai ka theksuar se së bashku me partnerët ndërkombëtarë Kosova do të triumfojë, duke siguruar pranimin e pavarësisë nga Serbia, ulësen në OKB dhe do të përshpejtojë integrimin në BE.

“Kosova deri tani që nga koha e luftës ka bashkë-udhëtuar me aleatët e saj perëndimorë nëpër çdo proces të rëndësishëm. E kaluara na ka treguar që ky bashkë-udhëtim dhe uniteti i spektrit politik në çështje të mëdha ka rezultuar gjithnjë me fitore për Kosovën. Andaj, unë sot kam vetëm një mesazh të qartë, ne jemi gati dhe ne jemi bashkë”, ka thënë Veseli.

Duke iu drejtuar përfaëqsuesve të mediave, një prej kryesuesve të ekipit negociator për dialogun me Serbinë, zëvendësministri Fatmir Limaj tha se i kishte informuar ambassadorët e vendeve të QUINT-it dhe përfaqësuesen e BE-së në Kosovë se po bëhen aktivitetet përfundimtare për mbledhjen e të gjitha materialeve të lidhura me temat për të cilat është biseduar deri më tani me Serbinë dhe se kishin marrë premtimin nga kryetari i Kosovës se do t’u dorëzojë tërë materialin që posedon.

“Ambasadorët shprehën përkrahjen e plotë. Inkurajuan që t’i vazhdojmë përpjekjet tona. Ata i dhanë mbështetje idesë tonë dhe angazhimeve tona dhe shprehën gatishmërinë për të ndihmuar Kosovën për të arritur një marrëveshje obliguese me Serbinë”, tha Limaj.

Nga ana tjetër, edhe pse me kërkesë të opozitës dje ishte caktuar një seancë e jashtëzakonshme e Kuvendit, ajo nuk ishte mbajtur meqë në sallën e Kuvendit nuk ishin paraqitur kryeparlamentari e as deputetët e koalicionit qeverisës. Në këtë seancë planifikohej të debatohej rreth Draft dokumentit për marrëveshjen gjithëpërfshirëse me Serbinë, që më parë ishte miratuar nga Qeveria e Kosovës. Gjithsesi pa planifikuar, ndërkaq ishte caktuar seanca në të cilën kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi paraqiti një raport vjetor të aktiviteteve të tij. Paraqitjen e tij e bojkotuan deputetët e opozitës, e në sallën e Kuvendit nuk ishte i pranishëm as një numër i konsiderueshëm i deputetëve të partive në pushtet.

Dy partitë më të mëdha opozitare bojkotojnë çdo thirrje për përfshirje në dialogun me Serbinë, duke kërkuar mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, pos tjerash edhe me arsyetimin se nuk po respektohet rendi kushtetues, sipas të cilit ingerancat për negociatat me Serbinë i ka Qeveria, e jo kryetari i Kosovës, ose pse ekipi negociator është me përfaqësues politik të partive që nuk i mbështesin as dy për qind të qytetarëve të Kosovës dhe të cilët mandatin e tyre e kanë marrë si përfaqësues të partive të tjera.

Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës, megjithatë, konsiderojnë se do të ishte e përfshirja në dialogun me Serbinë edhe e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje do të ishte e dobishme dhe shumë e rëndësishme.

Zëvendëskyreministri, Enver Hoxhaj ka shprehur qëndrimin se këto dy parti do të duhej të ndjeknin shembullin e Partisë Socialdemokrate të Shpend Ahmetit.

“Ne i ftojmë ata të jenë pjesë e kësaj, pasi do të ishim më të plotë. Ndoshta ata do të bashkohen në të ardhmen, po kjo u takon atyre të deklarohen. Mënyra se si është sjellë PSD-ja është shembull, e ashtu do të duhej të silleshin edhe LDK-ja edhe VV-ja. Ata që duan ta formësojnë të tashmen e të ardhmen duhet të jenë në tavolinë”, ka thënë Hoxhaj.

Ai po ashtu ka theksuar se ekipi negociator, i cili u votua në Kuvendin e Kosovës, do të bisedojë prej 10 deri 15 tema me Serbinë.

“Nuk ka rëndësi se si ulemi në tavolinë, por se çka nxjerrim nga ajo. Koha është historike dhe vulën kësaj ja dha edhe letra e presidentit Trump”, ka thënë Hoxhaj.

Shefi i diplomacisë së Serbisë, Ivica Dačić në një intervistë për javoren beogradase “Nedeljnik” ka deklaruar se Serbia vitin e ardhshëm intenzivisht do të merret me çështjen e Kosovës “mbase në një format tjetër se deri më tash”, por se askush nuk mund të pohojë se çështja e Kosovës do të zgjidhet vitin e ardhshëm. Ai është shprehur se pos Shteteve të Bashkuara të Amerikës (SHBA), do të ishte mirë që në procesin e dialogut të përfshihen edhe Rusia dhe Kina, meqë kjo do të siguronte një legjitimitet afatgjatë ndërkombëtar për krejt atë që do të merreshin vesh. Dačić, po ashtu, ka theksuar se ideja për përkufizimin mes serbëve dhe shqiptarëve është ide e vetme në tavolinë, por se ajo do të duhej të përcillej me një varg marrëveshjesh të tjera.

Si është konfirmuar sot, ekipi negociator i Kosovës, me ftesë të përfaqësueses së BE-së dhe ndërmjetëses në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Federica Mogherini do të udhëtojë në Bruksel, më 8 janar. Në këtë ekip nuk do të jenë edhe përfaqësuesit e dy partive më të mëdha opozitare.

Shefat e klubeve parlamentare të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëizjes Vetëvendosje, Avdullah Hoti dhe Glauk Konjufca, para një jave i dërguan letër Federica Mogherini-it dhe komisionerit të BE-së për Zgjerim, Johannes Hahn ku thonë se duhet pasur parasysh se këto dy parti, që përfaqësojnë gjysmën e trupit votues që doli në zgjedhjet e fundit parlamentare, nuk votuan për emërimin e ekipit negociator të Kosovës.

Rrjedhimisht, thuhet në këtë letër, nuk ekziston një mbështetje e gjerë për ekipin e përmendur, ndërkohë që LDK dhe LVV e konsiderojnë si obligim ndaj qytetarëve të Kosovës sikur edhe ndaj partnerëve ndërkombëtarë që t’ua bëjnë me dije këtë realitet.

Paraprakisht, një letër kishte dërguar Federica Mogherini e cila qartas kishte bërë me dije se ekipi i zgjedhur për dialog me Serbisë është një lajm pozitiv, por se nuk do të ndryshonte formati i deritashëm i përfaqësimit në këtë dialog, gjegësisht se ai do të zhvillohet në nivel të kryetarëve.

Lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa disa herë ka deklaruar se partia e tij nuk do të përfshihet në ekipin negociator të caktuar nga Qeveria dhe se do ta jep “mbështetjen e saj” si opozitë në Kuvend.

Analistët kosovarë rikujtojnë se çdo marrëveshje ndërkombëtare, sipas ligjeve dhe Kushtetutës së Kosovës, mund të ratifikohet vetëm me 2/3 e votave të deputetëve të Kuvendit të Kosovës.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj