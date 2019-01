Vdiq John Burnigham, autor i librave për fëmijë

John Burningham, autori dhe ilustruesi i disa prej librave më të mëdhenj të fëmijëve në shekulline 20-të, ka vdekur në moshën 82 vjeçare.

Shkrimtari dhe artist vdiq të premten pas sëmundjes së pneumonisë, konfirmoi agjenti i tij letrar të hënën.

Burningham, të cilit vitin e kaluar iu dha një çmim për arritjen e jetës nga bamirësia e fëmijëve Booktrust, shkroi dhe ilustroi dhjetëra libra përfshirë Husherbye, Avocado Baby – frymëzuar nga vajza e tij më e vogël, ushqimi i preferuar i të cilës ishte avocadoja.

Në një deklaratë, familja e tij tha: “Ne ndjehemi se kemi humbur një burri të vërtetë të mrekullueshëm dhe origjinal, babanë dhe gjyshin, i cili na frymëzoi, na befasoi dhe na irritonte në masë të barabartë”.

“John ishte një origjinal i vërtetë, një pionier i librit me fotografi dhe një krijues i pafund, krijues i tregimeve që mund të ktheheshin në qeshje dhe ngushëllim. Ai kurrë nuk foli me fëmijët vetëm se duke i trajtuar ato gjithmonë me respektin maksimal “, tha Francesca Dow, drejtoreshë e Penguin Random House Children’s. Ajo shtoi: “Familjen e tij botuese Penguin Random House do ta marrë malli shumë John dhe mendimet tona dhe urimet më të mira janë me Helenën dhe me familjen e tij”.