Vdes në moshën 95 vjeçare Stan Lee

Stan Lee, njeriu përgjegjës për një pjesë të madhe të Marvel Universe, ka vdekur. Njoftimi ka ardhur nga vajza e tij.

Siç është thënë, mëngjesin e hershëm të së hënës, një ambulancë shkoi me ngut në shtëpinë e Lee dhe ai u dërgua në Qendrën Mjekësore Cedars-Sinai ku edhe thuhet se vdiq.

Lee ka vuajtur nga disa sëmundje gjatë vitit të fundit- ai kishte pneumoni dhe problem me shikim.

Stan e filloi Marvel me krijimin e Jack Kirby në vitin 1961 me “The Fantastic Four” dhe vazhdoi me “Spiderman”, “Black Panther”, “The incredible Hulk”, “X-men”, “Iron Man” dhe “The Avengers”.

Stan pati disa paraqitje të shkurtra në shumë filma të Marvel.

Lee kishte një marrëdhënie të paqëndrueshme me Marvel kur kompania u bë shpejt pjesë e Hollivudit. Ai e paditi kompaninë në vitin 2002 për shuma parash që i detyroheshin për filmin e parë të “Spider-Man”. Tre vite më vonë rasti u zgjidh për një shumë prej 10 milionë dollarësh.

“Spider-Man: Into The Spider-Verse” është segmenti më i fundit i françizës së filmit dhe do të lansohet muajin tjetër.

Vajza e Lee, J.C. ende jeton ndërsa gruaja e tij prej 69 vitesh ka vdekur në vitin 2017.

J.C. tha “Babai im i donte të gjithë fansat e tij. Ai ishte njeriu më i mirë dhe më i mrekullueshëm”.

Lee ishte 95 vjeç.