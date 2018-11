Vdes në moshën 77-vjeçare regjisori italian, Bernardo Bertolucci

Bernardo Bertolucci, regjisori Italian i “Last Tango in Paris”, “The Last Emperor” dhe “The Dreamers”, fitues i shumë çmimeve, ka vdekur në moshën 77-vjeçare pas vuajtjes nga kanceri, konfirmoi publicisti i tij. Ai kishte mbetur në karrocë për më shumë se një dekadë pas një kirurgjie të pasuksesshme në herninë diskale në vitin 2003, e cila e la të paaftë për të ecur.

Në një karrierë të prodhimit të filmave që nisi që në fillimet e viteve të 60-ta, Bertolucci u bë figurë kryesore në valën e re të jashtëzakonshme italiane (krahas figurave si Antonioni, Fellini dhe Pasolini) si dhe pati një tranzicion të suksesshëm deri te prodhimi i filmave të Hollivudit me filmin e vitit 1987 “The Last Emperor” i cili fitoi nëntë çmime Oscar, përfshirë pikturën më të mirë dhe regjisorin më të mirë.

Bertolucci kishte lindur në Parma në vitin 1941, djali i një poeti dhe mësuesi dhe u rrit në një atmosferë letrare dhe artistike. Babai i tij Attilio ishte mik me Pier-Paolo Pasolini, atëherë shkrimtar dhe poet, i cili e punësoi 20-vjeçarin Bertolucci si asistent. Ky do të ishte depërtimi i madh i Bertolucci-t: Pasolini e ndihmoi edhe më tej duke e rekomanduar si skenarist për “The Skinny Gossip”, që ishte debuti i Bertoluccit si regjisor.

Karriera e tij si regjisor u ngjit në majë me “Before the Revolution (1964) dhe “The Conformist” (1970) ndërsa prodhimi i fundit ishte “Me and You”, i përshtatur nga një roman nga Niccolò Ammaniti.

Ai ishte i martuar me Clara Peploe, prodhuese filmash dhe nuk kishte fëmijë.