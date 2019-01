Vazhdon trysnia e SHBA-ve rreth pezullimit të taksave

Pas takimit të sotëm mes kryeministrit Ramush Haradinaj dhe ambasadorit amerikan Philip Kossnet, në organizim të kyretarit të Kuvendit Kadri Veseli, nuk pati deklarata për media, për ç’arsye edhe tutje nuk është e qartë nëse kryeministri i Kosovës do të lëshojë pe para trysnisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës (SHBA) dhe të tërheq vendimin mbi tarifat në produktet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovinë (BeH) në mënyrë që të vazhdojë dialogu në Bruksel.

Gjatë qëndrimit, javën që shkoi në Prishtinë, Komisioneri për Zgjerim i Bashkimit Europian, Johannes Hahn nuk ka arritur ta bindë kryeministrin Haradinaj që ta tërheq vendimin mbi tarifat e vendosura, e këtë nuk ka arritur as Stejt Departamenti amerikan, i cili pos tjerash ka porositur se mbështetja amerikane Kosovës nuk është e pa kusht dhe nëse nuk pezullohet vendimi mbi taksat se SHBA-të do ta suspendojnë mbështetjen Forcës së Sigurisë së Kosovës. Në porosinë tetë pikëshe, Stejt Departamenti po ashtu propozon se Qeveria e Kosovës sërish mund t’i vendos taksat e pezulluara, nëse nuk arrihet marrëveshja përfundimtare e gjithëpërfshirëse me Serbinë.

Në ndërkohë, kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi ka kërkuar nga kryeministri Haradinaj që ta tërheq vendimin mbi taksat e vendosura, meqë ajo rrezikon marrëdhëniet me SHBA-të.

“Raportet me SHBA-në janë më të rëndësishme sesa çdo interes elektoral dhe kushdo që i cenon investimet e SHBA-së në Kosovë natyrisht që nuk ka mbështetje qytetare dhe përkrahje. Nëse dikush në Kosovë pret që Serbia ta ndihmojë Kosovën i tejkalon kornizat e naivitetit, prandaj me rëndësi është që ne të mos gabojmë dhe të jemi unik”, ka deklaruar në një konferencë për shtyp, kryetari i Kosovës.

Mirëpo, nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, në këtë kërkesë të Thaçit, është përgjigjur se vendimi mbi tërheqjen e taksave nuk i rrezikon marrëdhëniet e Kosovës me SHBA-të.

“Të gjithë jemi krenarë për miqësinë që e kemi me Amerikën. Vendimet e institucioneve shtetërore, siç është ky për taksën, nuk e rrezikojnë miqësinë dhe koordinimin që e kemi që dhjetëra dekada me SHBA’në. Ashtu siç e kemi çliruar, e ndërtuar shtetin e Kosovës, bashkë me Amerikën do të vazhdojmë t’ua ruajmë sovranitetin nga jashtë dhe të zhvillojmë brenda. Miqësia jonë me Amerikën është e ndërtuar në themelet e dy popujve, të cilën vështirë se mund ta lëkund dikush.”, ka shtuar ai.

Kryeministri Haradinaj gëzon mbështetjen e fuqishme të Aleancës së Ardhmërisë së Kosovës rreth vendimit mbi taksat. Deputeti i kësaj partie, Muharrem Nitaj përmes profilit të vet në Facebook i ka kritikuar zyrtarët e koalicionit qeveritar të cilët deklaronin se vendimi mbi vënien e taksave në produktet nga Serbia dhe BeH ishte ideja e tyre.

“Por pak ditë më vonë, e pas reagimit amerikan, ata që e kishin mbështetur, filluan të dezertojnë e të distancohen nga taksa dhe të flasin sikur ajo ishte taksë kundër ShBA dhe BE! Prandaj a duhet që kryeministri Haradinaj të shndërrohet në luftëtarin e fundit edhe për mbrojtjen e kësaj takse, kur të tjerët tashmë po bëjnë sehir!”, shtron pyetje Nitaj.

Mbështetjen e ka konfirmuar Nisma Socialdemokrate, e njëri prej krerëve të kësaj partie, Jakup Krasniqi ka deklaraur se në një situatë të tillë, për kryeministrin e Kosovës, çdo variant i shkuarjes në zgjedhje është më i mirë, se sa heqja eventuale e taksës ndaj Serbisë.

“Kursi i ri duhet vazhduar!”, ka thënë ai.

Derisa Partia Socialdemokrate e Kosovës e Shpend Ahmetiti konsideron se duhet të merren parasysh sygjerimet e Stejt departmentit, nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lutfi Haziri ka shprehur qëndrimin se shumë shpejt do të vijë deri te tërheqja e vendimit mbi taksat dhe te rënia e Qeverisë.

Megjithatë, analisti Imer Mushkolaj ka deklaruar për të përditshmen “Zëri” se taksa prej 100 për qind në importin e produkteve nga Serbia dhe BeH duhet të pezullohet, por me kompromis me SHBA-të.

“Nuk ka asnjë arsye që të hiqet taksa përderisa Beogradi thotë që nuk do të vazhdojë dialogun pa e hequr taksën. Ata po e vazhdojnë betejën për çnjohje nga shtete të ndryshme të pavarësisë së Kosovës dhe ky është një argument i fuqishëm që Kosova e ka në anën e saj. Nëse SHBA-ja kërkon që taksa të hiqet, pavarësisht kërkesës së Beogradit dhe insistimit të Haradinajt që taksa të mbetet ne fuqi, atëherë do të duhej të dihet se çka përfiton Kosova nëse taksa hiçet”, ka theksuar Mushkolaj.

Edhe Violeta Haxholli nga Instituti Demokratik i Kosovës, konsideron se tërheqja eventuale e taksave në produktet nga Serbia dhe BeH duhet të bëhet në koordinim me SHBA-të.

“Do duhet të bëhet një marrëveshje me SHBA-në për mënyrën më të mirë që të hiqet kjo taksë, duke mos u dëmtuar as pozicioni i Kosovës në raport me Serbinë në dialog, por as të mos dëmtohen marrëdhëniet tona me SHBA –në si njëri nga aleatët kryesorë tanë”, ka deklaruar ajo.

Haxholli po ashtu konsideron se edhe pas takimit të sotëm me ambasadorin amerikan Philip Kossnet, kryeministri i Kosovës, Haradinaj nuk do të vendos për tërheqjen e vendimit mbi taksat në produktet serbe, por se nuk përjashtohet që ky vendim të pezullohet përkohësisht.

Kryetari i Serbisë, Aleksandar Vučić ka kërkuar që Qeveria e Kosovës ta tërheq vendimin mbi taksat prej 100 për qind në mallrat nga Serbia, si parakusht për vazhdimin e dialogut në Bruksel.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj