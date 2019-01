Vazhdon presioni për pezullimin e tarifave në import

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, dje, në konferencën për shtyp pas takimit të Qeverisë së Kosovës, ka pranuar se Stejt Departamenti Amerikan ka kërkuar pezullimin e taksës në produktet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina (BeH), për ta hapur rrugën për vazhdimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, në Bruksel, por edhe ka deklaruar se vendimin mbi vënien e tarifave nuk do ta tërheq përderisa të mos arrihet marrëveshja gjithëpërfshirëse që nënkupton njohjen e Kosovës nga Serbia.

“Nuk është vendos tarifa për me e pengu një marrëveshje. Por para se të kemi një marrëveshje për njohje, për me e vazhdu një cirk që u quajt dialog si i këtyre dy tri viteve të fundit, nuk ka logjikë me u heq. Nëse shkruhet një marrëveshje gjithëpërfshirëse, ua jap mundësinë e pezulloj, për aq ditë sa zgjat ajo mundësia me u nënshkru”, ka deklaruar Haradinaj.

Haradinaj po ashtu ka thënë se pret që marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë të nënshkruhet deri më vitin 2022 dhe se taksat do të jenë në fuqi deri atëherë. Ai ka shprehur edhe qëndrimin se Bashkimi Evropian (BE) duhet ta dijë se nëse të dy vendet nuk bëhen anëtare të BE-së në të njëjtën ditë çështja e Ballkanit nuk do të zgjidhet.

Gjatë ditë së djeshme, kryeministri i Kosovës madje nuk e ka përjashtuar mundësinë që, për shkak të refuzimit të tërheqjes së taksave në produktet serbe, të mbetet edhe pa funksionin e kryeministrit, sikur që edhe nuk do të lejojë të vijë deri te korrigjimi i kufijve me Serbinë.

“Veç po ju premtoj se kësaj rruge kom me i grah… nëse Fuqia e Madhe e ndërskamcat më rrëzojnë, edhe jashtë Qeverisë kom me i grah kësaj pune, edhe prej rruge edhe prej are edhe prej mali edhe prej fushe, por edhe nëse prapa grilave me çojnë boll lezet ish… edhe prej atje, por të drejtën tonë të shqiptarëve nuk ka me mujt kush me na e lëkund. Këtë do ta kuptojmë të gjithë, nuk kemi me parti këtu… kësaj rruge kemi me shku”, ka thënë Haradinaj.

Mediat kosovare gjatë ditë së djeshme kanë njoftuar se Stejt Departamenti Amerikan kërkon pezullimin e vendimit mbi vënien e tarifave në produktet serbe, meqë në të kundërtën do t’ia shkurtojë ndihmën Forcave të Sigurisë së Kosovës, por se po ashtu thekoshet se ato sërish mund të vihen, nëse dialogu me Serbinë nuk jep rezultate.

Analistët kosovarë konsiderojnë se kjo porosi e SHBA-ve është shumë e ashpër dhe se do të duhej të gjendej mënyra që t’i përgjigjet pozitivisht kërkesës.

Dardan Gashi, zëvendës-kryeministër, dje në emisionin “Zona B” në Klan Kosova deklaroi se nuk është vetëm kryeministri “fajtor, meqë vendimi mbi vënien e taksave në produktet nga Serbia dhe BeH, ishte vendimi i të gjithëve. Ai ka shtuar se ky vendim nuk është i drejtuar kundër BE-së e as kundër partneritetit me Amerikën, por kundër një politike shumë të padejtë agresive të Serbisë.

“Kryeministri nuk është ai që po e bën dialogun, kryeministri ka qenë i angazhuar që të jenë pjesë e dialogut dhe taksa duhet të hiqet prej kombinimit të dialogut. Megjithatë nëse taksa është pengesa me miqtë tanë ndërkombëtarë ajo do të rishikohet”, ka deklaruar Gashi.

Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daut Haradinaj në emisionin “Rubikon” në televizionin Kohavision tha se do të ishte mirë që për shkak të vendimit për mostërheqje Qeveria të bie dhe se atë herë do të shihej “kush është dhe kush nuk është për sovranitet shtetëror të Kosovës”.

“Taksa nuk do të hiqet pa një garanci serioze sepse ne kemi insistuar që të kemi Amerikën në dialog. Sepse ne kemi besim të plotë në SHBA dhe taksa duhet parë si garanci për njohjen reciproke dhe implementim të marrëveshjeve”, ka thënë Haradinaj.

Përfaqësuesit e opozitës kosovare, megjithatë mendojnë se qëndrimi nismëtar i Qeverisë rreth mundësisë së pezullimit të taksës në mallrat serbe ka ndryshuar paksa.

Kështu, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Ismal Kurteshi konsideron se kjo është pasojë e presionit të fuqishëm ndërkombëtar. Ai konsideron se taksat megjithatë nuk duhet pezulluar, duke shprehur edhe qëndrimin se autoritetet kosovare nuk kanë arritur të bindin bashkësinë ndërkombëtare të bëjë presion mbi Serbinë që mos të veprojë kundër Kosovës.

“Natyrisht që Qeveria ka dështuar. E dimë se përveçqë nuk kemi njohje të reja, tani kemi edhe tërheqje të njohjeve për shkak të diplomacisë agresive të Serbisë ndaj Kosovës. Po ashtu Kosova nuk ka arritur të anëtarësohet në INTERPOL. Të gjitha këto janë dështime të Qeverisë dhe të Ministrisë së Punëve të Jashtme”, ka thënëKurteshi për të përditshmen “Zëri”.

Qëndrim të ngjashëm mban edhe deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Naser Rugova. Ai ka deklaruar për këtë të përditshme se Qeveria është dashur të bëjë analizë dhe kalkulim para marrjes së vendimit mbi vënien e taksave.

“Për neve si LDK shqetësuese janë vërejtjet që kanë ardhur nga SHBA-ja, shteti më mik dhe më meritor për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Prandaj në këtë kuadër shohim edhe tendencën e zbutjes së qëndrimeve të kryeministrit të vendit, i cili tani nuk po thotë se kjo taksë hiqet pas njohjes, por kur merr garancione nga ndërkombëtarët për epilogun e dialogut”, është shprehur Rugova.

Ai konsideron edhe se vendimet e tilla e dëmtojnë Kosovën dhe se kryeministri Haradinaj tash duhet të negociojë rreth çështjes së pezullimit të tarifave.

“Politikat e tilla aventureske të pamenduara mirë konsideroj se e dëmtojnë edhe procesin e dialogut, edhe imazhin e Kosovës… Kryeministri tani duhet të ulet me kokë të ftohtë të analizojë, të negociojë me partnerët tanë strategjikë, në veçanti me SHBA-në, sepse Kosova nuk guxon dhe nuk duhet të dalë kundër interesave dhe kërkesave politike e gjeostrategjike të SHBA-së”, ka theksuar deputeti i LDK-së.

Edhe nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Rexhep Hoti ka deklaruar se beson se kryeministri Ramush Haradinaj do të gjejë, me kohë, zgjidhje për taksat, në harmonI me kërkesat e SHBA-ve.

“Unë personalisht mendoj se Ramush Hardinaj është po aq i vetëdijshëm dhe nuk do t’i dëmtojë kurrë interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës”, ka thënë mes tjerash Hoti.

Edhe analistët politikë konsiderojnë se refuzimi për tërheqjen e vendimit mbi tarifat në importin e produkteve nga Serbia mund t’i dëmtojë raportet mes Kosovës dhe SHBA-ve.

Analitisti Donik Sallova ka deklaruar për gazetën online “Blic” se Kosova duhet të jetë shumë e kujdesshme kur është fjala për kërkesat e SHBA-ve, meqë për të dialogu mes Kosovës dhe Serbisë është prioritet i posaçëm për stabilizimin e rajonit dhe se vendimi rreth taksave mund të interpretohet si obrstrukcion i Kosovës ndaj synimeve të SHBA-ve.

“Nëse ne ndërmarrim veprime që mund të bien ndesh me interesin strategjik amerikan në Ballkan, kjo nuk do të thotë që ne për interesat e Amerikës t’i sakrifikojmë interesat tona. Por, çështja është që sot për sot interesi i Amerikës përkon edhe me interesin tonë…:” ka thënë Sallova.

Edhe analisti Haki Abazi konsideron se vendimi mbi taksat në importin e produkteve nga Serbia duhet të shqyrtohet, por edhe ka shprehur qëndrimin se vendimi është “përdorur nga Thaçi për të ndërtuar presionin ndaj Qeverisë për të pranuar ndarjen.

Analistët kosovarë thonë se është hera e parë që SHBA-të dërgojnë një porosi aq të ashpër në adresë të autoriteteve të Kosovës. Në pritje që kryeministri Haradinaj të gjejë një përgjigjë konstruktive për kërkesat e partnerëve strategjikë amerikane me qëllim të vazhdimit të dialogut me Serbinë, Qeveria e Kosovës, në mbledhjen e djeshme ka marrë vendim për lirimin nga taksa 100 për qind të mallrave që janë importuar nga Serbia dhe BeH para marrjes së këtij vendimit. Siç shkruan e përditshmja “Koha Ditore”, nëpër depotë në Kosovë, aktualisht gjenden mallrat në vlerë prej gati, 2,2 milionë euro.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj