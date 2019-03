Ushtrimet e shpejta ndikojnë në djegien e yndyrës

Disa minuta të ushtrimeve të shpejta dhe me intensitet të madh mund të jenë po aq efektive sa ecjet e gjata ose ushtrimet e tjera të moderuara për djegien e yndyrës së trupit, bazuar në një rishikim të efekteve të ushtrimeve në humbje të peshës.

Rishikimi thotë se intervalet super të shkurta mund të ndihmojnë, e në disa raste, të djegin më shumë yndyrë se një ecje më e gjatë, ose vrapim i lehtë, por përpjekja kërkon që ushtrimi të jetë i lodhshëm. Shumica e ushtrimeve me intensitet të lartë zakonisht përfshijnë ushtrime disa minutëshe ose sekondëshe të përcjellura me një periudhë pushimi, dhe me përsëritjen e kësaj sekuence.

Shumica e këtyre ushtrimeve marrin më pak se gjysmë ore, prej fillimit deri në fund.

Për pa marrë parasysh kohën e shkurtër, studimet tregojnë se ushtrimet me intervale mund të përmirësojnë palestrën aerobike, kontrollimin e sheqerit në gjak, tensionin e gjakut dhe disa masa të tjera të shëndetit me të njëjtën sasi sa ndihmojnë ecjet e gjata dhe vrapimi i lehtë, edhe nëse zgjatë dy ose tri herë më shumë.