Ushqyerja me gji përcakton se cilën dorë do ta përdorë fëmija

Foshnjat e ushqyera me shishe ka mundësi të bëhen majtak, sipas një studimi të ri nga Universiteti i Uashingtonit. Studimi gjeti se prevalenca e dorës së majtë është më e ulët tek foshnjat e ushqyera me gji krahasuar me foshnjat e ushqyer me shishe. Kjo gjetje u identifikua në rreth 60,000 çifte nënë-foshnje përbën faktorët e njohur të mundësisë për të qenë majtak.

Rezultatet ofrojnë njohuri të mëtejshme në zhvillimin e funksioneve komplekse të trurit të cilat në fund të fundit përcaktojnë se cilën anë e kutisë së qumështit që foshnja ka gjasa të zgjedhë.

“Ne mendojmë se ushqyerja me gji optimizon procesin kur truri i nënshtrohet kur solidifikon dorën”, tha Philippe Hujoel, autori i studimit, një profesor në Shkollën e stomatologjisë UW dhe një profesor zëvendësues i epidemiologjisë në Shkollën e Shëndetit Publik. “Kjo është e rëndësishme, sepse ajo siguron një linjë të pavarur të provave se ushqyerja me gji duhet të zgjasë gjashtë deri në nëntë muaj”.

Studimi nuk nënkupton, megjithatë, se ushqyerja me gji çon në të qenët djathtak, tha Hujoel. Se cilën dorë do të përdorë fëmija, qoftë dora e djathtë ose dora e majtë, është vendosur herët në jetën e fetusit dhe së paku pjesërisht përcaktohet nga gjenetika. Hulumtimi hedh dritë mbi rajonin e trurit që kontrollon përdorimin e dorës lokalizohet në njërën anë të trurit, një proces i njohur si lateralizimi i trurit. Ndoshta, tregon hulumtimi, ushqyerja me gji optimizon këtë lateralizim drejt bërjes së djathtë ose të majtë.