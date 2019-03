Ushqimet kryesore për shëndetin e syve

Njerëzit shpesh besojnë se shikimi i përkeqësuar është një rezultat i pashmangshëm i plakjes apo tendosjes së syve. Në të vërtet, një stil jete i shëndetshëm mund ta zvogëlojë dukshëm rrezikun e problemeve të shëndetit të syve.

Organizatat si Shoqata Optometrike Amerikane dhe Akademia Amerikane e Oftalmologjisë vazhdojnë të rekomandojnë lëndë ushqyese për shëndetin e syve.

Studimi i Sëmundjeve të Syve të Lidhura me Moshë rekomandon këto ushqime të pasura me lëndë ushqyese:

Peshku

Disa studime kanë zbuluar se vaji i peshkut mund të veprojë kundër tharjes së syrit, përfshirë tharjes së syrit të shkaktuar nga shpenzimi i një kohe të gjatë para kompjuterit. Disa nga llojet e peshqve që përmbajnë nivelin më të dobishëm të omega-3 janë tuna, salmoni, trofta, sardelet etj.

Arrat dhe bishtajoret

Arrat janë gjithashtu të pasura me acide yndyrore omega-3. Ato gjithashtu përmbajnë një nivel të lartë të vitaminës E e cila mund ta mbrojë syrin nga dëmtimet e lidhura me moshë. Përveç arrave, të dobishme për shëndetin e syve janë edhe kikirikat, shqemet dhe thjerrëzat.

Frutat agrume

Frutat agrume janë të pasura me vitaminë C. Sikur vitamina E, vitamina C është një antioksidant që rekomandohet për të luftuar dëmtimet e shkaktuara nga mosha. Frutat agrume të pasura me vitaminë C përfshijnë limonin, portokallin dhe grapefruit.

Perimet e gjelbërta

Perimet e gjelbërta janë të pasura me luteinë dhe zeaksantinë si dhe janë një burim i vitaminës C që është e mirë për syrin. Perimet e dobishme për sy janë spinaqi dhe lakra e gjelbër.

Karrota

Karrota është e pasur me vitaminë A dhe karoten beta e cila ua jep karrotave ngjyrën. Vitamina A luan një rol thelbësor në shikim. Është përbërës i një proteine të quajtur ropsodinë që e ndihmon retinën të absorbojë dritën.

Vezët

Vezët janë një burim i shkëlqyer i luteinës dhe zeaksantinës që zvogëlojnë rrezikun e humbjes së shikimit nga mosha. Ato janë gjithashtu burime të mira të vitaminës C dhe E si dhe zinkut.

Uji

Mund të mos jetë e habitshme që një lëng i domosdoshëm për jetë është gjithashtu i domosdoshëm për shëndetin e syve. Pirja e një sasie të madhe të ujit mund të parandalojë dehidratimin dhe të zvogëlojë simptomat e syve të thatë.