“Us” mbledh 70 milionë dollarë në javën e parë hapëse

“Us” nga Universal, përpjekja e dytë për regji nga Jordan Peele, ka pasur një debutim të jashtëzakonshëm, duke mbledhur 70 milionë dollarë nga 3,741 lokacione të Amerikës së Veriut. Kjo sasi e mbledhur nuk është e mjaftueshme për t’i siguruar filmit vendin e dytë të hapjes më të mirë të vitit pas “Captain Marvel” nga Disney ($153 milionë). Traileri psikologjik rreth familjes që konfrontohet me doppelgangers gati se i ka dyfishuar pritjet, duke llogaritur një total prej 38 në 45 milionë dollarë në 3 ditë.

“Us” tani ka fundjavën më të madhe për një film origjinal horror, duke tejkaluar “A Quiet Place”.Ajo gjithashtu shkatërroi kriterin e vendosur nga debutimi si regjisor i Peele ” Get Out “, e cila filloi me 33 milionë dollarë në vitin 2017.

Ndërsa në anën tjetër të oqeanit, “Us” filloi me $ 16.7 milion nga 47 territore ndërkombëtare për një fillim global prej $ 86.95 milion. Ky numër është më mbresëlënës duke marrë parasysh që Monkeypaw Productions të Universal dhe Peele kanë shpenzuar një shumë modeste prej 20 milionë dollarësh për të bërë “Us”, pa përfshirë tarifat e shënimit dhe shpërndarjes, që do të thotë që filmi katërfishoi koston e prodhimit në më pak se një javë.