Trump thotë se mund të përfshihet në rastin e Huawei

Presidenti Donald Trump tha se ai do të ndërhynte në përpjekjet e SHBA për të ekstraduar shefin ekzekutiv e Huawei Technologies, Meng Wanzhou nëse kjo do e ndihmonte atë të fitonte një marrëveshje tregtare me Kinën.

“Nëse unë mendoj se është mirë për atë që do të jetë sigurisht marrëveshja më e madhe tregtare e bërë ndonjëherë, gjë që është shumë e rëndësishme – çfarë është e mirë për sigurinë kombëtare – unë me siguri do të ndërhyja, nëse mendoj se do ishte e nevojshme”, tha Trump në një intervistë me Reuters.

Meng u arrestua më parë këtë muaj me kërkesë të autoriteteve të SHBA-ve, të cilët pohojnë se ajo komplotonte për të mashtruar bankat për të shkelur pa dashje sanksionet e SHBA duke pastruar transaksionet e lidhura me Iranin. Të martën, ajo u dha një garanci prej 7.5 milionë dollarësh nga një gjykatë kanadeze, duke lejuar zyrtarin kryesor financiar të Huawei që të kthehej në Vancouver, pasi vazhdimet e ekstradimit vazhdojnë.

Trump tha për Reuters se Shtëpia e Bardhë ishte në komunikim me Departamentin e Drejtësisë në lidhje me rastin, së bashku me zyrtarët kinezë. I pyetur nëse ai kishte folur me presidentin Xi Jinping për këtë çështje, Trump u përgjigj: “Ata nuk më kanë thirrur ende. Ata po bisedojnë me popullin tim. Por ata nuk më kanë thirrur ende.”

Arrestimi ka kërcënuar të prishë marrëdhëniet SHBA-Kinë edhe kur udhëheqësit e dy vendeve kërkojnë të negociojnë një marrëveshje tregtare që do të shkurtonte një sërë tarifash që janë zbatuar këtë vit. Zëvendësministri i Jashtëm i Kinës Le Yucheng thirri ambasadorin e SHBA në Kinë Terry Branstad për të protestuar ndaj arrestimit të dielën, duke akuzuar SHBA për shkelje të “të drejtave dhe interesave legjitime të shtetasve kinezë”.