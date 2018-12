Trump pret “marrëveshjen historike” mes Kosovës dhe Serbisë

Pas letrës që dje Bashkimi Europain (BE) ia dërgoi kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinajt, në të cilin e ka paraqitur qëndrimin se formati i dialogut në Bruksel nuk do të ndryshojë dhe se do të udhëhiqet në nivel të kryetarëve, zëdhënësja e Qeverisë së Kosovës, Donjeta Gashi deklaroi se Qeveria i është përkushtuar dialogut konstruktiv.

Sipas Gashit, në kuadër të kompetencave të saj, Qeveria ka investuar të gjitha kapacitetet e saj në dialogun konstruktiv dhe njëherësh respekton dhe mbështet kryetarin në këtë proces, në kuadër të kompetencave të tij kushtetuese.

Kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi dje në profilin e tij në Facebook e transmetoi letrën e presidentit amerikan Donald Trump. Ndryshe, politico.eu duke iu referuar këshilltarit për media të kryetarit të Serbisë, Aleksandar Vučić kishte njoftuar se edhe ky, siç pohohet, kishte marrë letër, me përmbajtje të ngjashme, nga Trump.

Nëpërmjet letrës Trump kishte theksuar se Kosova është partner kyç në përpjekjet për garantimin e paqes dhe stabilitetit në mbarë Europën.

“Unë i mirëpres përpjekjet tuaja aktuale për pajtim me Serbinë. Dështimi për të përfituar nga kjo mundësi unike, do të ishte një kthim tragjik mbrapa, sepse një mundësi tjetër për marrëveshje paqësore gjithëpërfshirëse, vështirë se do të mund të përsëritet për një kohë të gjatë. Unë iu nxis Ju dhe liderët e Kosovës që ta shfrytëzoni këtë moment unik, të flisni me një zë të vetëm gjatë negociatave për paqe dhe të përmbaheni nga veprimet të cilat mund ta vështirësojnë arritjen e marrëveshjes”, thuhet në letër.

Në fund të letrës shprehet gatishmëria t’u ndihmohet përpjekjeve për arritjen e një marrëveshjeje të tillë, që në mënyrë të balansuar reflekton interesat e Kosovës dhe Serbisë.

“Unë pres që në Shtëpinë e Bardhë t’ ju mirëpres Ju dhe presidentin Aleksander Vuçiç, për të festuar atë që do jetë një marrëveshje historike’, thuhet në letrën e Trumpit për Thaçin.

Kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi i cili këtë letër e mori qysh më 14 dhjetor, por e publikoi dje në profilin e tij në Facebook, u falenderua për letrën dhe theksoi se liria dhe pavarësia e Kosovës, janë rezultat i luftës sonë të drejtë dhe përkrahjes së aleatëve tanë strategjikë ndërkombëtarë.

“Respekti dhe ndihma duhet të jenë reciproke dhe jo të njëanshme. Prandaj, është detyrim yni që t’i përgjigjemi pozitivisht thirrjeve dhe kërkesave miqësore, që vijnë nga SHBA-të. Një kërkesë e tillë miqësore, por në të njëjtën kohë shumë serioze, më është bërë drejtpërsëdrejti nga Presidenti i SHBA Donald Trump”, shkroi ai.

Në një ton të ngjashëm reagoi edhe kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj i cili theksoi se letra e presidentit Trump është një lajm i mirë për Kosovën dhe popullin e saj.

“Si kryeministër i Qeverisë së Kosovës mbështes fuqishëm çdo përpjekje për unifikim të qëndrimeve të spektrit politik dhe përgatitjeve të shpejta për përmbylljen e marrëveshjes gjithpërfshirëse ligjërisht obligative ndërmjet dy shteteve, Kosovës dhe Serbisë”, ka shkruar Haradinaj.

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli ka deklaruar se letra e presidentit amerikan Trump dërguar kryetarit Thaçi është porosi e qartë e mbështetjes për Kosovën dhe shtetësinë e saj.

“Dialogu është e vetmja mënyrë për zgjidhjen e problemeve dhe thirrja e Presidentit të SHBA-ve është thirrje për të gjithë akterët në politikë që t’i bashkohen rrugëtimit tonë në Dialog për njohje të Kosovës nga Serbia dhe anëtarësim në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ftoj edhe një herë Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjen Vetëvendosje që t’i bashkohen Ekipit Shtetëror, i miratuar para disa ditëve në Kuvendin e Kosovës dhe që bashkë të forcojmë Kosovën”, ka deklaruar ai.

Ilir Deda, deputet i partisë Alternativa, duke komentuar letrën e presidentit Trump shpreh edhe brengosjen për shkak të përmendjes së afatit të shkurtër për nënshkrimin e një marrëveshjeje gjithpërfshirëse mes Thaçit dhe Vučić-it, meqë nuk ka dakordancë në Kosovë që (kryetari) të jetë përfaqësues, e dyta nuk ka dakordancë që korrigjimi i kufirit me Serbinë të jetë pjesë e marrëveshjes finale.

“E gjithë kjo ka qenë e pritshme duke marrë parasysh refuzimin e partive të mëdha politike për të bërë konsensus e këto parti të mëdha do të kenë përgjegjësinë më të madhe nëse Thaçi pa mandat e nënshkruan marrëveshjen me Serbinë që përfshin ndarjen e Kosovës me korrigjimin e kufirit”, ka thënë mes tjerash Deda.

Aktivisti i Lëvizjes Vetëvendosje, Arbër Zaimi ka komentuar pjesën e letrës së presidentit amerikan Trump, ku përmendet domodoshmëria e unitetit të spektrit politik, gjegjësisht se si mund të interpretohet ajo porosi.

“1- që Thaçi, jashtëligjshëm dhe fshehurazi, tashmë ka punuar me Vučić-in për një marrëveshje dhe e kanë dakorduar atë.2- që Thaçi i vetmuar nuk ka patur legjitimitet, dhe i është dashur ‘unifikim’ pas vetes. Këtë unifikim ia dhuroi rezoluta e PSD dhe ‘grupi negociator. 3 – që ‘grupi negociator’ dhe ‘ligji’ janë vetëm paketime, që nuk do të kenë asnjë ndikim, përveç fuqizimit të Thaçit. Mos po afron momenti që opozita të fillojë të përgatitet për protesta mbarëpopullore kundër marrëveshjes së fshehtë e të paligjshme të Thaçit”, pyet Zaimi.

Ish-deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Bardhyl Meta, pos tjerash ka deklaruar se Trump kërkon harmonizim më të madh kur bëhet fjalë për procesin e dialogut.

“Vet procesi ka dëshmuar se presidenti Thaçi ka pasur deri më tash bisedime sekrete me Vučić-in. Disa detyra nuk janë kryer si duhet. Letra nuk po shkruan që kosovarët të hyjnë në bisedime njëzëri me Thaçin por të hyjnë në dialog njëzëri mes vete”, konsideron ai.

Ish-ministri i Punëve të Jasthme i Serbisë, Vuk Jeremić sikur edhe opozita e Kosovës, është i bindur se Thaçi dhe Vučić kanë zhvilluar negociata të fshehta për arritjen e marrëveshjes mbi caktimin e kufijve.

“Kush nuk beson se Vučić dhe Thaçi janë takuar në mënyrë të fshehtë për të arritur marrëveshjen për kufijtë, që do t’i siguronte Kosovës anëtarësimin në Kombet e Bashkuara, letra e presidentit Trump e konfirmon këtë në mënyrë të hapur”, ka shkruar Jeremic në Twitter.

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj dje i ka prezantuar kabinitet të tij platformën për arritjen e marrëveshjes gjithpërfshirëse me Serbinë, e në bisedë me ndërmjetësen në dialog, Federica Mogherini ka deklaruar se Kosova do ta tërheqë vendimin mbi vënien e taksës 100 për qind në produktet që vijnë nga Serbia, kur Serbia ta ketë njohur Kosovën.

Nga ana tjetër, kryetari i Serbisë, Vučić ka përsëritur qëndrimin se dialogu me Kosovën mund të vazhdojë kur Qeveria e Kosovës të tërheq vendimin mbi vënien e taksave në mallrat nga Serbia.

