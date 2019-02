Tropher Grace ka edituar ‘Star Wars’ në një super trailer

Topher Grace e ka bërë përsëri. Shtatë vite pasi aktori i ‘BlacKkKlansman’ mblodhi gjitha filmat e ‘Star Wars’ në një film 85 minutësh, Grace ka publikuar një editim tjetër në formë të një trileri 5 minutësh. Për këtë herë kishte një shesh më të madh: gjithsej 10 filmat e ‘Star Wars’, duke përfshirë gjithë filmat e pavarur të publikuar në tre vitet e fundit.

Së bashku me Jeff Yorkes, Grace ka provuar se editimi i tij krijon një mega-trailer të ‘Star Wars’ i cili jep një imazh të jashtëzakonshëm të gjithë filmave në vetëm 5 minuta.

Në vitin 2012, Peter Sciretta u ftua në një shfaqje të fshehtë që është bërë pjesë e legjendës së filmit të Hollywood. Topher Grace, aktori nga ’70s Show’ dhe së fundmi i ‘BlacKkKlansman’, kishte redaktuar një film të ri Star Wars – një film që u bë një përmbledhje e të gjitha tri filmave Star Wars në një prerje prej 85 minutash. Ishte një sukses i zhurmshëm. Peter e quajti atë “redaktimin më të mirë të mundshëm të Star Wars i cili është publikuar dhe është në dispozicion”.

Tani ai është kthyer, dhe ai ka një tjetër trailer të madh të Star Wars që na impresionon. Grace u bashkua me Yorkes për të krijuar një trailer fantastik të serive të Star Wars duke krijuar një histori të përsosur nga ‘A New Hope’ përmes retrospektivave në ‘Rogue One’ dhe ‘Solo’, në sagën e re me ‘Force Awakens’ dhe ‘The Last Jedi’. Më shumë se thjesht një përmbledhje e skenave të mira, Grace dhe Yorkes nxjerrin një linjë të fortë emocionale dhe narrative. Është diçka mbresëlënëse, emocionuese dhe sugjeron se Grace mund të ketë një karrierë premtuese prapa kamerës nëse dëshiron.