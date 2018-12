Tranzicioni i Forcës së Sigurisë së Kosovës para deputetëve

Përkundër kritikave të ashpra, sidomos nga Serbia dhe Rusia, por nga ana tjetër edhe nga mbështetja e rëndësishme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës (SHBA), kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka deklaruar se Kosova është e gatshme ta ketë ushtrinë e vet dhe se hapi i ardhdhsëm është aplikimi në NATO.

Më 14 dhjetor para deputetëve të Kuvendit të Kosovës do të gjendet për votim Projektligji për Transformimin e Forcës së Sigurisë të Kosovës në Ushtrinë e Kosovës. Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka njoftuar se pas votimit, do të organizohet edhe një pritje solemne në Ministrinë e Mbrojtjes (që do të jetë trashëgimtare e Ministrisë së Forcave të Sigurisë së Kosovës) dhe se pos përfaqësueve të partive politike dhe zyrtarëve të Kuvendit, do të ftohen edhe familjet e luftëtarëve të rënë edhe të personaliteteve të larta politike.

Nga mesi i tetorit, në leximin e parë, deputetët e miratuan pakon prej tri ligjeve: Ligjin mbi Ministrinë e Mbrojtjes së Kosovës, Ligjin mbi Forcën e Sigurisë dhe Ligjin mbi Shërbimin në Forcën e Sigurisë, e të premten, pas leximit të dytë, ku do të marrin pjesë edhe deputetët e opozitës, edhe formalisht do të kryhet procesi i transformimit të Forcës së Sigurisë të Kosovës, siç ishte deri tash, në Ushtrinë e Kosovës.

Ekspertët kosovarë të sigurisë, theksojnë se ushtria e Kosovës do ta mbajë emërtimin e vjetër – Forca e Sigurisë e Kosovës, përderisa të mos ndryshohet Kushtetuta e Kosovës. Për ndryshimin e Kushtetutës nevojiten edhe dy të tretat e votave të deputetëve të Lista Srpska, të cilët nuk pajtohen me këtë. Disa muaj të fundit Lista Srpska nuk është as pjesë e koalicionit qeverisës, e nuk do të marrë pjesë as në seancën e 14 dhjetorit, kur do të votohet për këtë pako të ligjeve.

“Lista Srpskа shumë ashpër e dënon një veprim të këtillë dhe theksojmë se deputetët tanë kurrë nuk do të mbështesin formimin e dofarë formacioneve ushtarake. Në të njëjtën kohë, kërkojmë nga bashkësia ndërkombëtare që të reagojë në mënyrë më të ashpër të mundshme, ose që publikisht të deklarohet se nuk është në gjendje të ruajë paqen dhe rendin në këto anë”, theksohet në kumtesën e Lista Srpska.

Në paralajmërimin e zyrtarëve se Kosova do ta ketë Ushtrinë e Kosovës më 14 dhjetor, ka reaguar edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, duke deklaruar se procesi i transformimit të Forcave të Sigurisë së Kosovës në Ushtrinë e Kosovës “udhëhiqet në një moment mjaft të papërshtatshëm, pa u respektuar procedurat”.

“Kjo shkon përtej këshillimeve të shumë zyrtarëve të NATO-s. Dhe mund të ketë pasoja serioze për integrimin e ardhshëm të Kosovës në proceset euroatlantike”, tha Stoltenberg.

Stoltenberg po ashtu ka thënë se nëse kjo megjithatë ndodh “NATO-ja do ta shqyrtojë angazhimin e saj rreth Kosovës” dhe se për këtë do të vendos Këshilli i Aleancës Veri-Atlantike, si organi më i lartë i NATO-s.

Në reagimin e tij ndaj kësaj deklarate, zëvendës-ministri i Forcave të Sigurisë të Kosovës, Burim Ramadani ka thënë se transformimi i këtyre forcave në ushtri është në harmoni me angazhimin e përbashkët me shtetet anëtare të NATO-s dhe me Selinë Qendrore të NATO-s, por se kupton mungesën e koncensusit përbrenda NATO-s dhe kundërshtimin e shteteve që nuk e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës.

“Ne fatkeqësisht nuk kemi pasur qasje direkte në kryeqytetet e disa prej këtyre shteteve për t’ia shpjeguar procesin dhe planin e Kosovës”, ka shtuar Ramadani.

Ai po ashtu ka theksuar se Kosova synon të jetë anëtare e NATO-s dhe t’i kontribuojë sigurisë dhe stabilitetit në rajon, gjegjësisht që së bashku me ushtritë e vendeve anëtare t’i kontribuojë paqes, sigurisë dhe stabilitetit në rajone të ndryshme të botës.

“Tranzicioni i FSK-së është proces legjitim dhe gradual. Pas miratimit të ligjeve, FSK do të ketë tranzicion 10 vjeçar për të përmbushur kapacitetet e plota operacionale”, ka thënë ndër të tjera Ramadani.

Në caktimin e datës për votim në Kuvend të pakos së ligjeve mbi Ushtrinë e Kosovës, ka reaguar edhe Ministria e Punëve të Jashtme e Rusisë. Në një njoftim për shtyp theksohet se “një hap i tillë do të jetë shkelje direkte dhe evidente e Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, e cila është dokument i vetëm ligjor rreth zgjidhjes së çështjes së Kosovës”.

“Veprimi i autoriteteve kosovare që të formojnë ushtrinë e vet (duke e shkelur Kushtetutën e vet) mund të sjellë pasoja serioze jo vetëm në mjediset me popullatë serbe, por edhe për sigurinë e mbarë Ballkanit”, theksohet mes tjerash në këtë njoftim.

Kryetari i Serbisë, Aleksandar Vučić ka theksuar se Kosova dëshiron ta formojë ushtrinë në kundërshtim me Kushtetutën dhe se ky është një veprim i papërgjegjshëm i Prishtinës zyrtare, që sjellë rrezik të madh në Ballkan.

“Sa i takon krijimit të ushtrisë unë do të bisedoj me zyrtarë të Rusisë dhe Kinës dhe të shohë nëse do të mund të mbahet një seancë e Këshillit të Sigurimit për këtë çështje”, ka thënë ai.

Kryeministrja e Serbisë, Ana Brnabić citohet të ketë thënë se shpreson se “Serbia nuk do të detyrohet ta përdorë ushtrinë e saj”.

“Shpresoj se kur nuk do të duhet ta përdorimin ushtrinë tonë, por në këtë moment ky është një prej opcioneve në tavolinë, meqë nuk mund të shikojmë edhe një spastrim etnik dhe ’stuhi’ të reja, edhe pse Edi Rama (kryetari i Shqipërisë) bën thirrje për këtë”, ka deklaruar Ana Brnabić.

Ndaj kritikave të zyrtarëve serbë ka reaguar zëvendësi kryeministri Enver Hoxhaj, i cili në llogarinë e tij në Twitter ka theksuar se Kosova, si anëtarë e ardhshme e NATO-s garanton paqe dhe stabilitet.

“Serbia po vazhdon propagandën e saj agresive kundër Kosovës, përmes mediave të kontrolluara nga ajo, në mënyrë që të krijojë panik. Këto kërcënime janë veprime të qëllimshme për ta destabilizuar Ballkanin Perëndimor”, ka thënë ai.

Kryeministri, Ramush Haradinaj ka deklaruar shkurt se Ushtria e Kosovës nuk i është dedikuar veriut të Kosovës, por se për ndihmë në misionet paqësore, si në Afganistan dhe Irak dhe vendimi mbi themelimin e saj është sjellë në konsultim me partnerët strategjik, para se gjithash me SHBA-të.

Mbështetjen më të fuqishme për rrumbullakësimin e kornizës për themelimin e Ushtrisë së Kosovës e dha mu ambasadori amerikan në Kosovë, Phillip Kosnett. Ai në një intervistë dhënë servisit publik Radiotelevizionit të Kosovës (RTK) deklaroi se evoluimi i Forcës së Sigurisë së Kosovës në forca të armatosura është një hap më se i natyrshëm për Kosovën si shtet sovran dhe i pavarur, i cili do të ishte në gjendje të mbrohet.

Kryetari i Serbisë, Aleksandar Vučić kishte deklaruar se fare nuk ishte i lumtur me një deklaratë të këtillë të ambasadorit amerikan, por se kjo nuk është asgjë e re.

“Ata kanë aleatë edhe në Evropë. Prandaj duhet të orientohemi në fabrika dhe ekonomi. Ne Amerikën ta mundim ushtarakisht, mos të bëhemi qesharakë”, ka theksuar Vučić.

Ndryshe, në mbledhjen e ministrave të punëve të jashtme të NATO-s, të mbajtur para disa ditësh, ku është diskutuar edhe rreth transformimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në Ushtrinë e Kosovës, përfaqësuesi i SHBA-ve ka theksuar se Kosova ka të drejtë të ketë ushtrinë e vet dhe se këtë duhet ta formojë gradualisht, në mënyrë transparente dhe me mandat të kufizuar territorial. Mbështetjen për krijimin e ushtrisë e ka dhënë edhe përfaqësuesi gjerman, duke theksuar se në ushtri duhet të jenë edhe përfaqësuesit e komunitetit serb, që procesi të koordinohet me aleatët dhe të jetë në harmoni me respektimin e Kushtetutës. Kundër themelimit të ushtrisë janë deklaruar vendet që nuk e kanë njohur Kosovën.

Edhe përfaqësuesit e shteteve të rajonit, Mali i Zi dhe Kroacia kanë mbështetur themelimin e ushtrisë së Kosovës, sikur edhe Sllovenia e cila ka theksuar rëndësinë e respektimit të Kushtetutës.

Ndryshe, ushtria e ardhshme e Kosovës do të numërojë gjithsej 8 mijë pjesëtarë, nga të cilët 5 mijë aktivë, e 3 mijë në rezervë. Do të jetë e pajisur me pajisje ushtarake të karakterit mbrojtës. Do të themelohet edhe Ministria e Mbrojtjes, e transformimi do të zgjatë 10 vjet dhe do të zhvillohet në tre faza. Në harmoni me obligimet ndërkombëtare, ushtria e ardhshme e Kosovës do të marrë pjesë në operacionet paqësore.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj