Transparenca e komunës së Graçanicës: Ftesa selektive gazetarëve

Ftuarja selektive e gazetarëve për përcjellje të aktiviteteve të kryetarit të komunës dhe drejtorëve të departamenteve komunale, është mollë sherri mes administratës komunale të Graçanicës dhe mediave lokale. Kjo për gazetarët është shenjë e jotransparencës.

Sipas mendimit të banorëve vendas, transparencë nuk paraqesin vetëm mbledhjet e kryetarit të komunës dhe drejtorëve të departamenteve komunale me qytetarët, sikur as njoftimet e përditshme për shtyp që dërgohen nga Shërbimi Informativ i komunës.

Transparenca, sipas qytetarëve, përfaqësuesve të sektorit civil dhe gazetarëve, nënkupton edhe takimet e shpeshta të këshillave lokale me udhëheqësinë e komunës, respektim të propozimeve të tyre për investimet kapitale, infrastrukturore dhe të tjera, respketimin e denjë të ligjit dhe rregulloreve gjatë dhënies së subvencioneve, ndarjes së banesave dhe materialit ndërtimor, ndalimin e shfrytëzimit të automjeteve zyrtare për qëllime private dhe punësimin në bazë të aftësisë, e jo përkatësisë partiake apo familjare.

Në komunën e Graçanicës ishte vështirë të gjendet ndonjë qytetar bashkëbisedues që në rrugë do të fliste për transparencën e administratës komunale. Njërëzit në të shumtën vetëm bënin me dorë, duke mos dashur të komentojnë fare këtë temë.

Mendimet e atyre, që megjithatë pranuan të bisedojnë janë të ndara. Përderisa për disa komuna me kryetarin e ri Srđan Popović-in dhe ekipin e tij, është më e mira deri më tash, krejtësisht transparente, e zyrtarët komunalë dhe përfaqësuesit e zgjedhur punojnë sipas ligjit dhe rregulloreve lokale, të tjerët konsiderojnë se drejtat në Graçanicë dhe në mjediset përreth kanë vetëm miqtë partiak dhe kusherinjtë e atyre që janë në pushtet.

„Kryetari i ri bën krejt çka është e mundur që shumica e qytetarëve të jenë të kënaqur, të gjithëve u ndihmon maksimalisht. Ndërtohet krejt çfarë duhet nëpër fshatra, dokumentet merren pa problem dhe pa pritje, asgjë nuk është e fshehur, çdo vendim është publik dhe sipas ligjit”, thotë banori pesëdhjetëvjeçar i Çagllavicës.

Nga ana tjetër, studentja njëzetenjëvjeçare nga Graçanica konsideron se çdo pushtet kujdeset vetëm për të afërmit dhe miqtë e tyre.

”Pas pritjes prej gati dy muajsh, më ka pritur kryetari. Kryesisht më ka treguar se i nevojitet kohë për t’i përmirësuar gabimet e paraardhësve të tij. Ndryshe, familja ime ka konkuruar për banesë, i plotësojmë të gjitha kushtet, jemi rast social, por nuk mund ta realizojmë të drejtën tonë, meqë çdo pushtet deri më tani përkujdesej vetëm për njerëzit të përshtatshëm për partinë apo për familjet apo miqtë e tyre. Çfarë transaprence ka në punën e zyrtarëve komunal nëse ankesës sonë kurrë nuk i është përgjigjur?!“, thotë ajo.

Qytetarët kryesisht e kanë që qartë se kanë të drejtë të marrin pjesë në seancat e Kuvendit të Komunës, por konsiderojnë se prej kësaj nuk ka ndonjë levërdi. Për qasje në dokumentet publike, për marrjen e akteve dhe vendimeve, shumica e bashkëbiseduesve nuk është e interesuar.

Zëvendësi-kryetari i komunës së Graçanicës, Saša Danić thotë se prej ardhjes së pushtetit të ri komunal kujdesen që të respektohet krejt nënkuptohet me transparencë, se rezultatet janë tashmë më të dukshme dhe se qytetarët do të binden se premtimet parazgjedhore dhe dëshirat e shumicës së qytetarëve do të respektohen. Danić po ashtu pohon se maksimalisht po kursehen mjetet e tatim-paguesve.

„Si një njeri i përgjegjshëm, kryetari Srđan Popović menjëherë pas marrjes së postit pati shumë takime me këshillat lokale, në të cilat pati rast që në çdo fshat të dëgjojë problemet dhe propozimet për zgjidhjen e tyre. Të gjitha propozimet, për të cilat kishte mjete, komuna i ka miratuar dhe po punohet në zgjidhjen e tyre. Një herë në javë, kryetari i pranon qytetarët, e organizohen edhe debate publike në të gjitha fshatrat e komunës sonë. Janë evidentuar problemet dhe tani bashkërisht po tentojmë të arrijmë një zgjidhje. Të gjitha aktivitetet tona publikohen në sajt dhe në tabelën e shpalljeve. Mjetet po shpenzohen me kujdes, nuk ka keqpërdorime dhe mendoj se qytetarët së shpejti edhe vet do të binden në këtë”, thekson Saša Danić.

Përfaqësuesit e sektorit civil me gazetarët në komunën e Graçanicës thonë se bashkëpunimi i strukturave të pushtetit dhe organizatave joqeveritare është e mirë, por nuk është e mjaftueshme. Sipas mendimit të tyre, sektori civil nuk është mjaft aktiv dhe nuk e përmbush misionin e tij, gjegjësisht të jetë partner me komunën në sigurimin e kushteve më të mira të jetës për qytetarët e saj, derisa problem më i madh i banorëve të painteresuar që me aktivizmin e tyre qytetar dhe propozimet, të sjellin ndryshime pozitive.

„Mentaliteti i qytetarëve tanë është i tillë sa që nuk duan të reagojnë në parregullsitë në punën e pushtetit lokal, por edhe atij qendror, që publikisht të shprehin atë që nuk u pëlqen, sikur edhe sygjerimet e tyre. Kemi njëfarë durimi dhe gjithnjë heshtim, e këtë e presim edhe nga të tjerët. Edhe në në median tonë shpesh i ftojmë qytetarët që të përfshihen në programin tonë, gjegjësisht në emisione të caktuara, ta thonë mendimin e tyre rreth ndonjë teme të caktuar, e ata kryesisht këtë nuk duan. Sa i përket vet komunës, do të thosha se puna e saj është për një nuancë më transparente sesa në kohën e kryetarit të mëparshëm. Tash më shpesh arrijmë të marrim përgjigje të caktuara në pyetjet tona, me atë që disa drejtorë të shërbimeve komunale janë më të hapur që të flasin publikisht për punën e tyre, e disa jo”, thotë Zoran Stanković, duke theksuar se, fatkeqësisht, vet qytetarët ua kanë përcaktuar vetes ”vijën e kuqe” që nuk duan ta kalojnë.

Gazetari Ivan Miljković konsideron se qytetarët mendojnë se kreytari i komunës është “Zot” dhe se vetëm ai mund t’i zgjidhë problemet e tyre dhe se ekskluzivisht ai është përgjegjës për parregullsitë dhe mosuskseset e caktuara. Mbyllja e zyrtarëve dhe udhëheqësisë së Komunës së Graçanicës për media shton mosbesimin.

“Jo të gjitha mediat ftohen në ngjarjet dhe aktivitetet e kryetarit dhe drejtorëve komunal. Për shkak të ftesave selektive krijojmë bindjen se në komunë diç po fshehet. Nuk mund ta ndjekim ngajrjen, të shtrojmë pyetje dhe të raportojmë në mënyrë profesionale”, thekson Miljković.

Web faqja zyrtare e Komunës së Graçanicës, thonë në këtë administrate lokale, nuk është gjithnjë funksionale, për shkak të joefikasitetit të shërbimit qendror në Prishtinë, që mirëmban sajtet e të gjitha komunave në Kosovë. Për këtë arsye është krijuar edhe një faqe e re, ku përditë publikohen informata rreth aktiviteteve të kryetarit, drejtorëve të departamenve komunale dhe inspekcionit. Në web faqe mund të gjenden konkurset, procesverbalet nga mbledhjet e Kuvendit, plani i furnizimit publik, informatat rreth buxhetit dhe vendime të caktuara. Ajo që është me rendësi, në këtë sajt nuk ka raport të revizorëve, sikur as vendimet mbi furnizimet publike.

Ndërtesa e administratës komunale në Graçanicë është rriregulluar dhe dallon nga komunat e tjera me shumicë serbe. Në vet hyrje janë shallterët për punë me palë, ndërsa paksa më vështirë arrihet deri te drejtorët e departamenteve lokale, te salla e Kuvendit, te këshilltarët, shërbimet juridike, inspekcioni, kryetari dhe zëvendësi i tij. Me një mur dhe dyer ndarëse, që hapen me kartelë me shifër, udhëheqësit janë të ndarë nga salla e shallterëve, që në shikim të parë i gjason njëfarë ndarjeje nga qytetarët.

Mirëpo, zëvendës kryetari i komunës thotë se në ndërtesën e komunës nuk ka hapësirë të mjaftueshme, se ka shumë të punësuar, se nëpër këtë objekt gjatë ditës frekuenton një numër i madh i qytetarëve dhe se muri ndarës është zgjidhja më e mirë.

„Për shkak të punës më të mirë dhe më efikase është vendosur edhe sistemi i ri i shallterëve. Kështu i zvogëlojmë tollovitë dhe qëndrimet e panevojshme, e së shpejti do ta zhvendosim edhe shërbimin kadastral dhe inspekcionin në ndërtesën tjetër. Këtë e bëjmë që të jemi më efikas dhe që të mund ta shmangim tollovinë në vet ndërtesë”, arsyeton ekzistimin e murit ndarës Saša Danić.

Puna e Shërbimit Informativ të Komunës së Graçanicës është relavtisht e mirë. Mediave përditë u dërgohen nga disa njoftime rreth aktivitete, vendimeve, seancave të Kuvendit dhe të këshillave. Mirëpo, përfaqësuesit e mediave, konsiderojnë se kjo nuk është e mjaftueshme. Për një informim më të mirë e më profesional, gazetarët duhet ftuar në të gjitha ngjarjet, që të kenë rastin t’i shtrojnë pyetjet, të hulumtojnë dhe t’i informatat e tyre. Në këtë shërbim thonë se nuk bëjnë seleksionim mes mediave, por se udhëheqësit në Komunën e Graçanicës kanë shumë aktivitete dhe nuk arrijnë t’i njoftojnë gazetarët, por se gazetarët do të duhej të informohen vetë, nëse kjo u intereson.

Shumica e gazetarëve konsideron se vetëm dërgimi i njoftimeve i shndërron gazetarët, që do të duhej të raportonin dhe hulumtonin, në zëdhënës të administratës komunale.

Komuna e Graçanicës është themeluar më 2009 në bazë të planit të Marti Athisaarit dhe përfshin 19 fshatra, e në të jetojnë rreth 25 mijë banorë. Për shkak të mospërgjigjes në regjistrimin e vitit 2011, buxheti i komunës është caktuar për gjithsej 10.675 banorë dhe është në lartësi vetëm 7.439.178 euro. Sipas statistikës zyrtare komunale, në këtë komunë si të papunë llogariten 2,500 qytetarë. Pos firmave të vogla, kryesisht shërbyese, në territorin e komunës nuk ka asnjë repart prodhues. Në zgjedhjet e kaluara parlamentare, në pushte erdhi kryetari i katër me radhë, Srđan Popović, anëtar i Lista Srpska, ish-deputet në Kuvendin e Kosovës dhe drejtor i Zyres për Çështje të Minoriteteve pranë kabinetit të kryetarit të Kosovës. Popović, i cili në krye të Komunës së Graçanicës gjendet tash gjashtë muaj, deri më tani në kabinetin e tij ka pranuar mbi 1 mijë qytetarë. Siç ka deklaruar vet në një intervistë të mëhershme, deri tani janë zgjidhur rreth 20% të problemeve që i kanë paraqitur qytetarët.

Gracanica Online – Anđelka Ćup