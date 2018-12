Trailerat e “Avengers 4” dhe “Captain Marvel” dalin këtë javë

Pas shumë spekulimesh, duket se fansat mund të presin ta shohin trailerin e “Captain Marvel” mëngjesin e të martës. Ndërsa për trailerin e shumëpritur të “Avenger 4” duhet të presin deri në pasditen e të mërkurës.

Nuk është për t’u habitur që fansat nuk mund të përmbaheshin nga entuziasmi.

Një nga arsyet pse është bërë kaq shumë bujë rreth trailerit të “Avengers 4” është sepse traileri do të zbulojë titullin e filmit, një detaj që ka qenë tema e spekulimeve qëkur filmi u lajmërua.

Lajmi u konfirmua nga një shkrimtar i SuperBromovies në një postim në Twitter: “Është e saktë. Sapo m’u konfirmua”.

Fansave do t’u pëlqente që ylli i “The Hulk”, Mark Ruffalo të zbulonte titullin, siç bëri në tetor kur e zbuloi padashje titullin e filmit të ardhshëm në shfaqjen “The tonight show” të Jimmy Fallon.

Fansat e marrin këtë çështje aq seriozisht sa javët e fundit kanë qenë të entuziasmuar thjesht nga spekulimet rreth lansimit të trailerit.

Por atyre nuk do t’u duhet të presin gjatë për të parë filmat e plotë pasi “Captain Marvel” do të dalë më 8 mars ndërsa “Avenger 4” me 26 prill.