“The Power of Love”, filmi biografik i Céline Dion

Céline Dion është tema e filmit të ardhshëm biografik “The Power of Love”, i planifikuar të lansohet në vitin 2020. Ylli francez Valérie Lemercier do ta drejtojë filmin dhe do ta luajë rolin e këngëtares. Dion, 50 vjeçare, e ka dhënë autorizimin e saj për këtë projekt si dhe të drejtën e këngëve të saj.

“The Power of Love” do ta shfaqë Dion nga fëmijëria e saj në Quebec në vitet e 1960-ta, kur ajo ishte më e vogla prej 14 fëmijëve në atë që ajo e ka përshkruar si një familje të varfër por të lumtur, deri te rritja e famës si adoleshente.

Dion bëri inçizimin e saj të parë “Ce n’était qu’un rêve” në moshën 12 vjeçare. Ajo e shkroi këngën së bashku me nënën e saj Thérèse dhe vëllanë Jacques. Vëllau tjetër Michael, ia dërgoi këngën menaxherit René Angélil i cili e hipotekoi shtëpinë e tij për të financuar albumin e saj të parë. Angélil dhe Dion u martuan në dhjetor të vitit 1994 dhe qëndruan së bashku deri në vdekjen e tij në janar të vitit 2016.

Lemercier tha se ajo ishte prekur nga trishtimi i Dion pas vdekjes së Angélil dhe filloi të mësonte për Dion, burrin e saj dhe nënën e saj.

“Zbulova fuqinë e historisë së tyre të dashurisë dhe humorin e tyre dhe e kuptova më mirë se si alkimia e ambicieve të tyre individuale e bënë një vajzë të vogël të padëshiruar yllin më të madh në planet”, tha Lemercier.

“The Power of Love” i bashkohet një numri të madh filmash biografikë të aprovuar nga muzikantët që po realizohen kohëve të fundit.