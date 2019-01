“The Notebook” do të bëhet muzikal

Faqet e fundit të historisë së dashurisë së Allie dhe Noah nuk janë shkruar ende pasi që “The Notebook” do të kalojë nga ekrani i madh në skenë në një muzikal të Broadway.

Këngëtarja dhe tekstshkruesja, Ingrid Michaelson e shpalli lajmin ndërsa drejtonte emisionin “Today” duke zbuluar se do të kompozonte fonogramin për përshtatjen në muzikal të historisë së famshme romantike të bazuar në romanin e Nicholas Sparks të vitit 1996.

Së bashku me Michaelson, muzikali do të realizohet nga producenti dhe shkrimtari Bekah Burnstette, i cili është duke shkruar librin e muzikalit dhe Kevin McCollum dhe Kurt Deutsch në rolin e prodhuesve.

“Kur dëgjova së pari për mundësinë që “The Notebook” të shëndrrohej në muzikal, më tërhoqi menjëherë ideja”, tha Burnstetter në një deklaratë.

“Jam shumë i lumtur që do të punoj me Bekah dhe Ingrid në mënyrë që ta bëjmë “The Notebook” një realitet në Broadway. Ata janë jashtëzakonisht të talentuar dhe sigurisht që historinë e kam shumë përzemër”, tha Nicholas Sparks, autori i romanit.

Aktorët dhe datat e muzikalit nuk janë shpallur ende.

I zhvilluar në Karolinën Jugore të vitit 1940, “The Notebook” tregon historinë e dy adoleshentëve, Noah dhe Allie, me prejardhje krejtësisht të kundërta dhe historia e tyre e dashurisë prej dekadash. Romani është përshtatur në film në vitin 2004 me regji të Nick Cassavetes dhe me protagonistët Ryan Gosling dhe Rachel McAdams. Filmi do ta festojë 15-vjetorin e tij këtë vit.