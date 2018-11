“The Lion King” thyen rekorde

Disney ka falënderuar gjithë stafin e tij për bërien e trailerit të filmit të ardhshëm “The Lion King”, trailerin më të shikuar në një ditë dhe trailerin e dytë më të shikuar të dalë nga çdo studio në 24 orë.

Traileri, e cila u zbulua në ditën e falënderimeve, mblodhi 224.6 milionë shikime globale në 24 orë, sipas studiove të Disney, dhe doli në vendin e dytë pas Avengers: Infinity War, i cili mblodhi 238 milionë shikime.

Xhirimi i Lion King, nga regjisori Jon Favreau, me Donald Glover si Simba dhe Beyonce si Nala, është planifikuar të dalë më 19 korrik 2019. Favreau më parë kishte sukses të madh me xhirimin e tij të The Jungle Book, i cili mblodhi 966 milionë dollarë në gjithë botën.

Disa dyshime janë shprehur në mediat sociale nga tifozët e filmit origjinal. Ndërkohë që hedhja krijoi një emocion të konsiderueshëm, një video virale që tregon një krahasim të hapjes së filmit të ri me origjinalin, ka nxitur disa tifozë për të pyetur nëse është shtuar ndonjë gjë e re apo është bërë ndonjë ndryshim.