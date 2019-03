“The Great British Bake Off” do të sjellë fëmijë në garë

Gara më e madhe gatimit e të gjitha kohërave, Great British Bake Off, më në fund është duke sjellë të rinj në këtë garë. Ajo do të quhet Junior Bake Off dhe është caktuar të transmetohet më vonë gjatë këtij viti.

Seritë 15 pjesëshe do ta ndjekin sezonin e 10-të të emisionit shumë të dashur nga publiku dhe sipas Ian Katz, drejtorit të programit të Channel 4, emisioni do të ketë të njëjtat vlera si ato të The Great Brisish Bake Off siç janë: “ngrohtësia, dinakëri dhe përfshirje”.

Përderisa the Great British Bake Off është e famshme për pozitivitetin e tij, energjinë inkurajuese (disa persona e shikojnë për t’u relaksuar pas një dite të gjatë). Gatimi nën presionin e kohës strikte është padyshim stresues dhe përderisa është argëtuese të shikosh se si të rinjtë ja arrijnë të menaxhojnë kohën, do të jetë akoma më argëtuese të shohim se si do ia dalin fëmijët.

Shpresojmë që ky itinerar i ri i Bake Off do t’i qëndrojë besnik idesë së tij se gatimi sjellë kënaqësi dhe është një burim i argëtimit, lojës dhe jo ankthit.