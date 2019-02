Thaçi: Ruajtja e status quo-s me Serbinë, opsion i paqëndrueshëm

Presidenti i vendit, Hashim Thaçi, ka marrë pjesë në konferencën “Zëri i Popullit rreth ‘Finales së Madhe’ ndërmjet Kosovës dhe Serbisë”, të organizuar nga Instituti Kërkimor për Çështje Evropiane dhe të Zhvillimit (RIDEA).

Presidenti Thaçi ka thënë se më tepër se një vit jemi duke diskutuar për procesin më të rëndësishëm që kemi si shtet, nga e cili në masë të madhe varet qëndrueshmëria afatgjate e Republikës së Kosovës dhe anëtarësimi i saj në OKB, NATO dhe Bashkim Evropian.

“Të gjithë e dimë mirë që dialogu me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve në mes të dy shteteve është i pashmangshëm dhe i domosdoshëm. Ne duam që njëherë e përgjithmonë ta qartësojmë raportin tonë si shtet me shtetin e Serbisë, gjë që mund të arrihet vetëm përmes një dialogu, i cili ka objektiva të qarta, por edhe mbështetjen ndërkombëtare, në radhë të parë të SHBA-së dhe BE-së”, u shpreh presidenti Thaçi.

Kreu i shtetit theksoi se u bënë njëzet vjet nga përfundimi i luftës dhe Kosova e Serbia ende nuk kanë arritur marrëveshje të mirëfilltë që do ta bënte paqen, bashkëpunimin dhe fqinjësinë e mirë, vlera të sigurta dhe të përhershme të këtyre relacioneve.

Së pari, presidenti Thaçi ka thënë se opsioni i ruajtjes së status quo-s në raportet në mes të Kosovës dhe Serbisë, i cili është mbështetur dhe ende mbështetet nga disa, është treguar i gabuar dhe i paqëndrueshëm.

“Unë mendoj se status quo-ja nuk paraqet as vendnumërim, por është kthim prapa. Në dymbëdhjetë muajt e fundit ka përkeqësim dhe regres në raportet e Kosovës dhe Serbisë. Nuk kam kurrfarë dyshimi që nëse këtë vit nuk do ta bëjmë marrëveshjen ligjërisht detyruese në mes të Kosovës dhe Serbisë, do të hyjmë në një zonë të rrezikshme të këtyre raporteve, që mund ta destabilizojnë gjithë rajonin. Pra, përvoja e vitit të fundit vetëm sa ka sforcuar bindjen time që ka ardhur koha për ta arritur këtë marrëveshjen historike në mes të dy shteteve”, ka thënë presidenti Thaçi.

Së dyti, sipas tij, vitin e kaluar të gjithë kërkonim me ngulm që SHBA-ja të ketë, në mënyrën më të drejtpërdrejtë të mundshme, një rol vendimtar në këtë dialog dhe në bërjen e Marrëveshjes Gjithëpërfshirëse në mes të Kosovës dhe Serbisë.

Së treti, presidenti Thaçi ka thënë se të gjithë ne, në këtë skenën e larmishme politike kosovare, e kemi një qëndrim unik se cili duhet të jetë emri dhe mbiemri i marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë.

Ky është qëndrim i prerë i SHBA-së, presidenti Thaçi ka thënë se i është bërë me dije përmes letrës së presidentit Trump edhe autoriteteve më të larta të Beogradit.

Ndërsa, kur bëhet fjalë për njohjen formale eksplicite në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, presidenti Thaçi ka thënë se do të ishte njeriu më i lumtur në Kosovë, nëse ajo do të bëhej pa kurrfarë dialogu shtesë, pa bisedime të reja të rënda në Bruksel dhe pa asnjë kompromis të dyanshëm.

Në fund, presidenti Thaçi ka thënë se e di që na presin bisedime të mundimshme në Bruksel me autoritetet më të larta të Serbisë, porse ne duhet të jemi të gatshëm që këmbënguljen tonë për njohje reciproke në mes të dy shteteve ta kthejmë në një Marrëveshje Gjithëpërfshirëse me Serbinë.

“E kam lexuar me kujdes raportin e hulumtimit të opinionit publik të përgatitur nga Instituti RIDEA. Përshtypja ime kryesore është që objektivisht edhe opinioni i qytetarëve për vetë dialogun, për bërjen e një marrëveshjeje me Serbinë, por edhe për opsionet më të preferuara mbi të cilat do të duhej të ndërtohej kjo marrëveshje, korrespondon mirë me vlerësimet tona kryesore politike”, ka thënë ai.