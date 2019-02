Thaçi: Ndërtimi i ushtrisë, janë suksesi ynë i përbashkët

Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, i është drejtuar qytetarëve para parakalimit të Ushtrisë së Kosovës për 11 Vjetorin e Pavarësisë.

Kreu i shtetit ka thënë se e mirëpresim ditën kur ushtarët e Kosovës, së bashku me ushtarët e rajonit, do të shërbejnë për të ndërtuar paqen në çdo kënd të planetit.

Ai ka thënë se këtë vit duhet të marrim edhe një vendim tjetër strategjik për të ardhmen e vendit tonë.

Para qytetarëve dhe mysafirëve ndërkombëtarë, presidenti Thaçi ka thënë se në rrugëtimin tonë të suksesshëm për shtetësi është edhe një faktor tjetër i pazëvendësueshëm.

“Ky është partneriteti ynë me bashkësinë ndërkombëtare, në radhë të parë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe me Bashkimin Evropian, me shtetet e Evropës, me NATO-n”, ka thënë Thaçi, duke shtuar se sa herë kemi qenë të bashkuar në Kosovë dhe me partnerët tanë ndërkombëtarë, veçanërisht me SHBA-në dhe BE-në, kemi dalë fitimtarë.

“Edhe nëse vendimet janë dukur të vështira e të rënda në fillim, historia ka treguar se kanë qenë vendimet më të mira dhe më të duhura për kohën dhe rrethanat”, ka shtuar presidenti Thaçi.