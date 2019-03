Thaçi: Krusha e Vogël, pjesë e historisë sonë të lavdishme

Presidenti i vendit, Hashim Thaçi, sot ka marrë pjesë në Tubimin Përkujtimor në 20 vjetorin e masakrës në Krushë të Vogël, ku para 20 vjetësh u vranë 113 qytetarë të pafajshëm civilë.

Pas fillimit të fushatës së bombardimeve të NATO-s, presidenti Thaçi theksoi se forcat policore dhe ushtarake serbe kishin intensifikuar edhe më shumë krimet, gjenocidin dhe dëbimin e popullatës shqiptare nga Kosova.

Para të pranishmëve në këtë Tubim Përkujtimor, kreu i shtetit ka thënë se shumë prej jush këtu i keni humbur më të dashurit tuaj para 20 vjetësh.

“Ata, as ju e as ne, nuk do t’i harrojmë kurrë. E dimë që nuk kemi bërë sa duhet, për sa kohë që nuk gjenden dhe identifikohen të gjithë trupat e viktimave, që as sot e kësaj dite nuk kemi arritur t’i sjellim në varrezat e Krushës së Vogël. Personat që i shpëtuan masakrës në Krushë të Vogël, dëshmojnë edhe sot me emër dhe mbiemër për autorët e krimeve në uniformë policore dhe ushtarake serbe. Ne nuk do t’i harrojmë asnjëherë krimet e bëra në Krushë të Vogël dhe gjithandej Kosovës. Herët a vonë për to do të jepet përgjegjësi”, ka thënë ai.