Tesla do të zbulojë Model Y më 14 mars

Pas një shkurti shumë të zënë, muaji mars do të jetë edhe më energjik për Tesla. Elon Musk ka lajmëruar se marka e tij do të zbulojë Model Y më 14 mars në studion e LA Design. Ai nuk dha më shumë detaje përtej kësaj por veçse mund të keni një ide se çfarë të prisni.

Modeli Y duhet të jetë një version më i përballueshëm ekonomikisht. Tesla nuk ka treguar sesa përbërës Modeli Y do t’i ketë të përbashkëta me Model 3, ndonëse do të përdorë sërish shumë prej tyre për të kursyer para. Është folur se do të përdoren dyert “krahu i falkoit” të Modelit X ndonëse Musk pranoi qysh herët se këto lloj dyersh kishin probleme dhe nuk është ende e sigurtë se a do të vendosen në një mjet me çmim më të ulët. Prodhimi pritet të fillojë diku nga viti 2020.

Sa i përket mbushësit, Musk nuk ka ndarë shumë detaje, ndonëse ai është tallur në të kaluarën se stacionet me 350kW të konkurentëve do të dukeshin si “lodra fëmijësh”. Kështu veturat do t’i mbushnin bateritë e tyre brenda disa minutash në krahasim me gati një orë sa iu duhet tani. Nuk është e qartë nëse ndonjë Tesla që momentalisht është në rrugë mund ta përballojë këtë lloj shpejtësie mbushëse ndaj me siguri duhet të pritet që të dalin Modeli Y, Roadster dhe mjetet e ardhshme që të mund ta shfrytëzojnë plotësisht “Supercharger” të gjeneratës së ardhshme.

Në një postim në Twitter, Musk dha edhe disa detaje shtesë rreth Model Y. Ai tha se do të ishte “rreth 10% më i madh” se Model 3 dhe se do të kushtojë më shumë. Gjithashtu do të ketë “rang pak më të vogël” me bateri të ngjashme, shkroi ai.