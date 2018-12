Tërheqja e njohjeve, demantet, mjegulla dhe heshtja

Vënia e taksave prej 100 për qind në importin e mallrave nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina (BeH), zyrtarët kosovarë arsyetojnë me “reciprocitetin” ndaj Serbisë, për shkak të raportit të saj ndaj Kosovës, për shkak se lobon kundër Kosovës, gjegjësisht nuk respekton marrëveshjen e arritur në Bruksel mbi mospengimin reciprok të anëtarësimit dhe pjesëmarrjes në organizatat dhe institucionet ndërkombëtare.

Qeveria e Kosovës këtë vendim e mori pasi Kosova nuk arriti t’i marrë 2/3 e votave të vendeve anëtare të Policisë ndërkombëtare INTERPOL, për t’u bërë anëtare e saj, e si fajtor kryesor e ka akuzuar Serbinë, e cila as që ka tentuar të fshehë se ka investuar angazhim për të arritur këtë qëllim.

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka paralajmëruar mundësinë se nuk përjashtohet edhe masat tjera në fushat e tjera kundër Serbisë, duke mos precizuar cilat.

Megjithatë, me “raportin e Serbisë ndaj Kosovës” duket se më së shumti ka problem shefi i diplomacisë kosovare, Behgjet Pacolli, i cili edhe para se të emërohej në krye të diplomacisë kosovare krekosej se personalisht dhe me paratë e tij Kosovës i kishte sjellur njohjen e së paku dhjetë vendeve të botës.

Pacolli kohëve të fundit fare apo shumë rrallë prononcohet në publik, kryesisht kur duhet ta demantojë shefin e diplomacisë së Serbisë, Ivica Dačić, i cili rregullisht njofton publikisht se cili vend, falë lobimit të tij, e ka tërhequr njohjen e pavarësisë së Kosovës.

Rasti i fundit i tillë ndodhur javën e kaluar, kur Dačić njoftoi se edhe një vend tjetër kishte tërhequr njohjen e Kosovës.

Vetëm disa ditë para lajmit për vendimin e Madagaskarit, Dačić kishte njoftuar se njohjen e saj e kishin tërhequr edhe Ishujt Solomon, por se “nuk kam dashur asgjë të deklaroj, meqë këtë e kanë bërë mediat e Prishtinës të cilat e kanë publikuar notën e këtij shteti”.

Shefi i diplomacisë kosovare Behgjet Pacolli në intervistën për radion gjermane Deutsche Welle ka thënë se tërheqja e njohjes nga Ishujt Solomon është e para në formë të shkruar.

Sipas tij, ky shtet me siguri e ka parë interesin e vet diku tjetër.

“Në dokument shkruan se njohja është tërhequr përderisa të mos përfundojë dialogu me Serbinë. Diç e tillë nuk mund të pengohet. Ka shumë shtete në këtë botë. Ne lobojmë pandërprerë. Nga 360 ditë sa jam në këtë funksion, 182 i kam kaluar jashtë vendit. Udhëtoj natën, punoj ditën. Por, këto janë kapacitetet tona”, ka deklaruar Pacolli.

Pacolli, në fakt, për të parën herë ka pranuar se një vend e ka tërhequr njohjen e pavarësisë së Kosovës, edhe pse nuk përjashtohet mundësia që ky numër të jetë shumë më i madh.

Se diç vërtetë po ndodh dhe se ka shtete që e kanë tërhequr njohjen e pavarësisë së Kosovës, në fillim të nëntorit, zyrtarisht i pari e konfirmoi ambasadori britanik në Kosovë, Ruairí O’Connell.

Para disa ditësh, në një reagim që konkretisht nuk kishte të bënte me ketë problematikë, Lumir Abdixhiku, deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës kishte shkruar se shtatë shtete e kanë tërhequr njohjen e Kosovës.

Është fakt se ka vende që kanë tërhequr njohjen e pavarërirës së Kosovës, por nuk është krejtësisht e qartë sa vende janë, meqë në publik plasohen informata të ndryshme. Përderisa Dačić pohon se Madagaskari është shteti i 12 që e ka bërë këtë hap, Lumir Abdixhiku thotë se bëhet fjalë për 7 shtete (tetë me Madagaskarin), e Ministria e Punëve të Jashtme më në fund pranoi se “vetëm” Ishujt Solomon deri më tani kanë tërhequr njohjen e Kosovës si shtet i pavarur dhe sovran.

Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës, ndonëse shpesh jobindshëm (kur bëhet fjalë për tërheqjen e njohjes së pavarësisë së Kosovës), pohon si të pasaktë edhe informatën se Madagaskari e ka tërhequr njohjen e Kosovës.

Se është fjala vetëm për “luftën speciale dhe propagandën” e Serbisë kundër Kosovës, konsideron edhe analisti i zhvillime juridike dhe politike në Kosovë, Blerim Brujani, i cili thotë se një vendim i tillë nuk është publikuar në sajtin zyrtar të këtij shteti (Madagaskar).

Mirëpo, ish-ambasadori në Britaninë e Madhe dhe profesor universitar, Muhamet Hamiti në Facebook profilin e tij ka theksuar se fajin kryesor për tërheqjen e njohjeve të pavarësisë së Kosovës nuk e ka ministri i Punëve të Jashtme, Behgjet Pacolli, por ata që ia kanë besuar këtë obligim.

“Procesi alarmant i çnjohjeve po përcillet me një gjakftohtësi të frikshme nga përgjegjësit e papërgjegjshëm, në radhë të parë nga ministri i Punëve të Jashtme Behgjet Pacolli. I patrazuar duket të jetë biznesmeni Pacolli. Sikur kjo të mos kishte të bënte me Kosovën, lëre më me fushën e tij të veprimtarisë si ministër”, shkruan Hamiti….