Telefoni Mi 9 me kamerë treshe dhe mbushës të shpejtë me wireless

Xiaomi ka lansuar zyrtarisht Mi 9 gjatë një ngjarjeje në Kinë. Kamera treshe fuqizohet nga çipi i ri Snapdragon i Qualcomm dhe ka 6 deri në 8 GB RAM, varësisht se cilin model e merrni. Gjatë ngjarjes, shefi i kompanisë, Lei Jun konfirmoi një sistem të ri Game Turbo që sipas tij do të rrisë performancën e telefonit dhe do ta bëjë ekranin më efektiv gjatë lojërave.

Siç është zbuluar më parë, Mi 9 ka tri kamera të pasme duke filluar me senzorin kryesor prej 48 megapixel dhe autofokus me laser. Kjo plotësohet nga lentet telefoto prej 12 megapixel dhe lentet këndore të gjera prej 16 megapixel me një pamje prej 117 shkallësh dhe aftësi për fotografi të mëdha deri në 4cm. Ky kombinim i tri kamerave vjen me karakteristikat e Inteligjencës Artificiale.

Ka edhe një sistem të hënës që mund të bëjë fotografi të qarta dhe të detajuara të satelitit natyror të planetit tonë dhe siç thuhet edhe të objekteve të tjera të largëta dhe të ndritshme shumë më mirë sesa telefonët e tjerë konkurentë.

Ju mund ta mbushni baterinë 3300mAh brenda 60 minutave. Por duke qenë se aftësia e saj mbushëse me wireless 20W është më e shpejtë se sa ajo e teknologjive të Samsung dhe Huawei, pa përmendur metodat më të ngadalshme të iPhone dhe konkurentëve të tjerë, atëherë duhet të prisni gjysmë ore më shumë nëse nuk doni të keni punë me kabllo.

Për të përfituar sa më shumë nga kjo, Xiaomi ka prezantuar një mbushës me wireless 15 dollarësh, një kuti të mbushjes 10,000 mAh 22 dollarëshe dhe një mbushës me wireless për veturë që ngjitet automatikisht e që kushton 25 dollarë.