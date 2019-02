Teaseri i ri i fshehtë i “The Irishman” nga Netflix

Ndoshta do të duhej të ishim më të ngazëllyer për filmin e ri “The Irishman” të Martin Scorsese, një film gangsterash me protagonist Al Pacino që ribashkon regjisorin e “Goodfellas” me Robert De Niro, Joe Pesci, Bobby Cannavale dhe Harvey Keitel. Fatkeqësisht, rreth historisë së Scorsese lidhur me gangsterin Frank ka pasur pohime për një teknologji jo të mirë që i bën aktorët të duken më të rinj.

Bashkëpunëtorja e Scorsese, Thelma Schoonmaker tha se aktorët do të bëhen më të ri në mënyrë digjitale (ose do të rinohen) për gjysmën e filmit të plotë që siç duket po rezulton në një përpjekje shumë të shtrenjtë e që ajo vazhdimisht e quan “të rrezikshme”.

Atëherë, mos u habisni që teaser i ri i filmit nuk ofron pamje reale të filmit. Megjithatë, shfaq pjesë të dialogut, përfshirë edhe shprehjen që tingëllon si e pafajshme “Dëgjova se ti lyen shtëpi”, shprehja që del të jetë emri i librit të Charles Brandt në të cilën bazohet “The Irishman”.

“The Irishman” do të fillojë të shfaqet në Netflix këtë vjeshtë. Ndërkohë, nuk dihet se kur do të dalë traileri me pamje të vërteta nga filmi.