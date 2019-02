Të rënët në dashuri ka disa efekte të pafavorshme- Ja 5 prej tyre

Kur njerëzit janë në dashuri, ata shpesh thonë se ndihen sikur janë mbi re. Por në realitet, në qoftë se gjërat nuk shkojnë ashtu siç janë planifikuar, ata ndeshen me partnerët e tyre dhe kjo përfundon në dhimbje.

Mediat gjithmonë tregojnë anën e ndritshme të të qenët në dashuri. Megjithatë, në realitet, ka disa efekte jo aq të mira që mund të sjellë ky emocion. Këtu janë disa:

Pritshmëri te larta

Meqë njerëzit që janë intensivisht në dashuri mendojnë gjithmonë se gëzimi i dashurisë në dashuri do të zgjasë përgjithmonë, shumica prej tyre kanë shpresa të mëdha në marrëdhëniet e tyre dhe nga partnerët e tyre. Nëse pritjet nuk do të ndodhin, kjo shkakton dhimbje dhe pakënaqësi me marrëdhënien.

Depresion

Dashuria është një emocion i fuqishëm. Mund të bëjë që një person të ndihet sikur ai ose ajo lundron në ajër. Pastaj papritur e lë të bjerë në depresion të thellë. Dashuria është një nga arsyet e vetëvrasjeve tek të rinjët.

Vetëvrasje

Ka disa raporte për të rinjtë që kryejnë vetëvrasje për shkak të dashurisë. Në shumicën e rasteve, arsyeja është të qenët të mashtruar ose tradhtuar nga një i/e dashur. Zakonisht njerëzit që përjetojnë këtë ndjehen të pashpresë, të tronditur dhe të dëshpëruar në jetë.

Stres

Dashuria mund të shkaktojë stres, veçanërisht gjatë fazës së fillimit të një marrëdhënieje. Shumë çifte që fillojnë një marrëdhënie të re shpesh përballen me stresin pasi secili prej tyre përpiqet të përshtatet.