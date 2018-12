Të qoftë i lehtë dheu i Kosovës Izet

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, mori pjesë në ceremoninë e varrimit të zyrtarit policor, Izet Demaj, i cili humbi jetën në krye të detyrës derisa po mbronte qytetarët e vendit të tij, të enjten gjatë një plaçkitje, në qytetin e Istogut.

Në fjalën e tij para përfaqësuesve institucionalë, familjarëve, zyrtarëve policorë dhe qytetarëve të shumtë, Haradinaj tha se institucionet e vendit nuk do të lejojnë që kriminelët ta marrin rendin dhe ligjin.

“Policia e Kosovës që në ditët e para ka dhënë porosi të qartë se pa asnjë diskriminim do t’u shërbejë qytetarëve të vendit, do t’u shërbejë të gjithëve pa dallim etnie, besimi apo bindje politike. Policia e Kosovës është storje e suksesit në vendin tonë. Policia në Kosovë nuk e ka pasur lehtë këto 20 vjet. Janë 20 policë të Kosovës që sot nuk janë në mesin e kolegëve të vet, të familjeve të veta, që ranë në shërbim të rendit dhe ligjit, në shërbim të lirisë. Rasti i Izetit i cili u detyrua ta mbrojë ligjin, duke u përballur me rrezikun, është porosi e qartë për ne në Kosovë, se nuk guxojmë kurrë ta lëm policinë tonë vetëm. Polici nuk mund ta kryej punën pa popullin. Secili qytetarë i këtij vendi është polic, të gjithë ne i madh e i vogël jemi polic, jemi me policin. Të gjithë jemi me Izetin, me familjen e Izetit, me misionin e tij që është mision i të gjithë juve pa dallim”, tha kryeministri Haradinaj, duke thënë se nuk do të lejojnë kurrë në Kosovë që rendin dhe ligjin ta marrin kriminelët.