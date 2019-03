Të ndalet praktika, kush ka pushtetin t’i punësojë njerëzit e vet

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Kadri Veseli, sot, në konferencën e projektit të Ambasadës Britanike për Rekrutimin e Pozitave të Larta Drejtuese, ka thënë se institucionet e shtetit janë servis i qytetarëve dhe që shërbimet të jenë efikase dhe të drejta, është e domosdoshme që të jenë profesionale.

Ai ka qenë i ashpër me abuzimet që kanë bërë njerëzit e pushtetshëm të cilët kanë emëruar pa merita njerëz politik në pozita të institucioneve të pavarura. Ai tha se duke e parë këtë abuzim, para katër vitesh kishe inicuar bashkë me ambasadorin britanik angazhimin e tyre në procesin e rekrutimit të pozitave të larta.

Ai ftoi të gjithë përfaqësuesit e pushtetit që të ndalin abuzimet dhe përdorimin e pushtetit për punësime politike pa meritë.

“Duhet ndalur praktika që kush ka pushtetin më afër t’i punësojë njerëzit e vet. Disa po i punësojnë nga tre-katër veta dhe nuk po mërziten fare. Këta njerëz duhet të ndalen dhe do t’i ndalim. Inkurajoj shoqërinë civile dhe mediat, por edhe bartësit e institucioneve, që të tregohen më të guximshëm dhe më të zëshëm për të ndalur njerëzit e tillë, ngase do të na e shkatërrojnë perspektivën dhe do të na ikin shumë të rinj e të reja”, tha kryeparlamentari Veseli.​