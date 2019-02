Të gjithë të gatshëm për dialog, por taksat ende në fuqi

Përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit Europian (BE) dhe ndërmjetësueja në dialogun e Brukselit, Federica Mogherini, ka deklaruar se aktualisht nuk ka kushte për vazhdimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, derisa Qeveria e Kosovës nuk e anulon vendimin mbi taksat në importin e produkteve nga Serbia.

“Në momentin që krijohen kushtet, jo vetëm që jam e gatshme që mëngjesin e ardhshëm të organizoj takimin, por edhe të mbyllemi për aq kohë sa nevojitet: shtatë ditë, një apo tre muaj”, tha Mogherini.

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka deklaruar dje se përderisa të jetë ai kryeministër i Kosovës, taksat nuk do tërhiqen.

“Kufiri Kosovë-Serbi ekziston, rruhet nga dy palët nga ne dhe pala tjetër dhe NATO dhe nuk ka kufij tjetër, as në emër të demarkimit nuk mund të ndryshojë ndonjë kufi as korrigjimet as nuk guxojmë të bëjmë më eksperimente. Një eksperiment që ka ndodhë me Malin e Zi ju e dini çfarë vështirësish na ka sjellë dhe ende e kemi me vështirësi, pra është gabim të bëhen gabime të reja”, tha ai.

Duket se raportet në koalicionin qeverisës po prishen përditë, për shkak të pikëpamjeve të ndryshme kur është fjala për insistimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës (SHBA) që taksat në produktet serbe duhet suspenduar në mënyrë që t’i jepet rasti vazhdimit të dialogut dhe arritjes së zgjidhjes së mundshme përfundimtare, gjithpërfshirëse për marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë.

Edhe seanca solemne e Kuvendit të Kosovës, e mbajtur me rastin e shënimit të 11 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës nuk kaloi pas qëndrime rreth taksave.

Kryeministri Ramush Haradinaj deklaroi se Kosova është e interesuar pëniet e ndërsjella, për arritjen e marrëveshjes me Serbinë lidhur me marrëdhëniet e ndërsjella, pa mundësi të ndryshimit të kufijve, ndërkohë që kryeparlamedimeve Kadri Veseli ka theksuar se Qeveria nuk do të bjerë për shkak të vendimit për taksat, dhe se ky është qëndrimi i tij i fuqishëm.

“Qeveria dhe Kuvendi mund të bien vetëm për shkak të interesave të qytetarëve të Kosovës dhe partnerëve të tyre strategjikë si SHBA-të dhe Bashkimi Evropian”, deklaroi Veseli duke dërguar njëherësh porosinë të lihen anash inatet peronsale dhe “të mos ta personalizojë vendimmarrjen dhe kalkulimet elektorale”.

Analisti kosovar, Astrit Gashi konsideron se kryetari i parlamentiti, Kadri Veseli është dashur që në ditën e shënimit të përvjetorit të pavarësisë të dërgojë mesazhin e unitetit nacional, e jo të përçarjes.

Njohësi i mirë i rrjedhave në Kosovë, Imer Mushkolaj konsideron se raportet mes kryeministrit Haradinaj dhe kryeparlamentarit Kadri Vesli nuk janë fare të mira.

“Haradinaj duket se e ka vënë partnerin e koalicionit në një situatë të vështirë. Mos të harrojmë që për vendosjen e taksës të gjithë kanë fitu kapak politikisht madje PDK ia lanë vetës meritat. Dhe qëndrimet që i japin tash nuk janë qëndrime të koalicionit por janë qëndrime të partive veç e veç që janë në pushtet”, deklaroi Mushkolaj.

Megjithatë, deputeti i Partisë Demokratike të kosovës, Hajdar Beqa thotë se Veseli ishte i pari që paraqiti qëndrimin e partisë rreth taksave, por edhe se Qeveria aktuale mund të bie vetëm kur mos t’i kryejë obligimet e saj dhe mos t’i mbrojë interesat e qytetarëve. Beqa thekson se Veseli do ta rrëzonte Qeverinë po ta kishte këtë në plan, ndërkohë që deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Time Kadriaj rikujton se Qeveria mund të rrëzohet vetëm me 61 vota të deputetëve.

Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës të Haradinajt, Ahmet Isufi ka thënë se koalicioni aktual qeverisës është funksional, por se edhe kjo parti po përgatitet për zgjedhjet eventuale.

“Që sot jemi të gatshëm të shkojmë në zgjedhje. Nuk e kemi problem. Zgjedhjet janë në favorin tonë, pasi kush qëndron konsekuent në qëndrimet e veta, normalisht ka përkrahje. Ne shohim përkrahjen e qytetarëve për taksën, ushtrinë etj. prandaj nuk iu frikësohemi zgjedhjeve”, ka thënë ai.

Edhe pse zyrtarët kosovarë insistojnë se vendimi rreth taksave nuk është i lidhur me dialogun, por se ka të bëjë me masat kundër Serbisë, për shkak të lobimit të saj në organinizatat ndërkombëtare kundër pranimit të Kosovës, duket se janë zbehur edhe raportet mes Kosovës dhe SHBA-ve për shkak të refuzimit se duhet pezulluar taksat.

Zyrtarët kosovarë konsiderojnë se bëhet fjalë vetëm për qëndrime dalluese e jo për ftohje të raporteve mes partnerit strategjik (SHBA) dhe Kosovës.

Mirëpo, diplomati amerikan William Walker konsideron se raportet janë të mira, por jo gjithaq të forta.

“Marrëdhëniet janë mirë, por nuk janë shumë të forta. Mendoj që shteti im (Amerika) nuk po bën gjithë atë që mundet për të ndihmuar Kosovën, miqtë tanë në Kosovë”, ka theksuar Walker.

Presidenti amerikan, Donal Trump në letrën e tij të paradokohshme, dërguar krerëve të instituicioneve kosovare është kërcënuar se do ta rishqyrtojë asistencën dhe mbështetjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës, nëse Kosova nuk i heq taksat në produktet serbe. Ky ishte fillimi i përçarjes së brendshme, të qetë në relacionin kryeminstri-kryeparlamentari që, sipas disa vlerësimeve, mund të sjellë zgjedhjet e parakohshme parlamentare.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj