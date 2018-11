Taksa prej 10% përgjysmoi importin e produkteve nga Serbia e BeH

Këshilli për mbrojtjen e konsumatorëve, arriti në “përfundim” se qytetarët janë “vetëdijësuar” kur bëhet fjalë për nevojat e blerjes së prodhimeve vendore dhe kjo vetëm disa ditë pasi Qeveria e Kosovës mori vendimin mbi ngritjen e taksës për 10 për qind në importin e mallrave nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina.

Kryetari i këtij Këshilli, Sherif Fejzullahu në konferencën për shtyp të titulluar “Të gjithë bashkë kundër dëmeve që vijnë nga Serbia”, madje kërkoi nga kryetari Hashim Thaçi që në dialogun me kryetarin serb, Aleksandar Vučić, në Bruksel të njoftojë se nëse Serbia nuk i respekton marrëveshjet e arritura, sërish do të rriten taksat në import të mallrave të tyre, e madje edhe të merret vendimi mbi ndalesën e importit. Fejzullahu po ashtu ftoi qytetarët e Kosovës që t’i blejnë produktet ushqimore nga Shqipëria, Turqia, Maqedonia dhe Kraocia.

Se ideja për rritjen e taksave në importin e mallrave nga Serbia dhe BeH nuk ishte ide më e mirë, konsideron Colleen Hyland, e ngarkuara me punë e Ambasadës Amerikane në Prishtinë, e cila është e mendimit se kjo i kontribuon pasigurisë së bizneseve dhe si pasojë ka jostabilitetin ekonomik.

“Nga ngritja e detyrimeve ndaj anëtarëve të tjerë të CEFTA-s Kosova nuk përfiton. Është më mirë të bëhen më shumë përpjekje për të siguruar një të ardhme të begatë nëpërmjet dialogut”, ka shkruar ajo në twitter.

Rritja e taksave në produktet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina ka hasur në reagime të ashpra në këto dy vende. Kryetari i Serbisë, Aleksandar Vučić ka thënë se dialogu në Bruksel nuk mund të vazdhojë përderisa nuk tërhiqet ky vendim, e Lista Srpska ka theksuar se me rritjen e taksave në importin e mallrave nga Serbia rrezikohet siguria sociale e qytetarëve serbë. Pas këtij vendimi të Qeverisë së Kosovës, Lista Srpska ka porositur se deputetët e saj në parlamentin kosovar do të sillen si opozitë, madje i kanë ofruar votat e tyre për rrëzimin e Qeverisë së Ramush Haradinajt.

Sidoqoftë, gjykuar sipas reagimeve të deritashme, ka pak gjasa që opozita kosovare, të cilës i mungojnë vetëm disa vota që në seancën e jashtëzakonshme të votojë për votëbesimin e Qeverisë, do të shfrytëzojë “ofertën” e Lista Srpska, me votat e të cilëve pa kurrfarë problemi do ta realizonte synimin e saj, e edhe kryeministri Ramush Haradinaj, në një intervistë për televizionin T7 deklaroi se është i sigurt se deputetët e opozitës nuk do të “pranojnë” ta rrëzojnë qeverinë me votat e deputetëve serbë. Megjithatë, Isa Mustafa, lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) dhe një numër i deputetëve të Lëvizjes Vetëvendosje, e kanë lënë të hapur këtë mundësi.

Në ndërkohë, ekspertët ekonomik kosovarë kryesisht mbështesin vendimin e Qeverisë së Kosovës për rritjen e taksave në produktet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, por kenë edhe skeptikë të cilët konsiderojnë se një vendim i këtillë në fakt vetëm do t’i ngarkojë qytetarët e Kosovës, të cilët do të duhet të ndajnë më shumë para, sidomos për artikujt ushqimorë.

Nga ana tjetër, zëvendës-ministri i Financave në Qeverinë e Kosovës, Fatmir Gashi ka deklaruar se brenda muajit nga Serbia importohen mallra në vlerë 36 deri 40 milionë euro, që do të thotë se me rritjen e taksave në këto mallra, Kosova do të ketë 4 milionë euro të ardhura, gjegjësisht 48 milionë euro në vit. Gashi konsideron se përfitimi më i madh do të jetë që qytetarët të mësohen të blejnë produktet vendore dhe pohon se kjo masë e Qeverisë së Kosovës nuk ka kurrfarë lidhje me dialogun në Bruksel.

“Nuk është masë që lidhet me dialogun – është masë që është marrë si nevojë e kohës, nuk mundet Serbia që të vijë dhe t’i marrë 3-4 miliardë në Kosovë dhe të sulmojë Kosovën tërë kohën”, deklaroi ai.

Ndryshe, drejtori i Doganave të Kosovës, Bedri Berisha ka deklaruar për radion Evropa e Lirë se që nga zbatimi i vendimit të Qeverisë mbi rritjen e taksave në importin e produkteve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, importi i mallrave nga këto dy vende është përgjysmuar.

“Krahasimi është bërë një javë para vendimit dhe një javë pas vendimit. Dhe kjo tregon se një javë para vendimit kemi pasur rreth 7 milionë euro produkte të importuara nga këto dy vende -Serbia dhe Bosnja, ndërsa në 6 ditët tjera, pra pas hyrjes në fuqi të vendimit, kemi pasur 3,5 milionë euro importe nga të dy vendet. Derisa nga taksa mbrojtjëse prej 10 për qind kemi mbledhur 300 mijë euro”, thekson Berisha.

Drejtori ekzekutiv i Klubit të Prodhuesve të Kosovës, Astrit Panxha ka deklaruar se rritja e taksave në import mund të ketë pasoja edhe në prodhimtari, për çka prodhuesit tashmë punojnë në drejtim të gjetjes së alternativave tjera për importin e lëndës së parë.

Ndryshe, numri më i madh i kompanive prodhuese në Kosovë lëndën e parë e importojnë nga Serbia, e disa edhe nga Bosnjë-Hercegovina.

“Nëse kishim të bëjmë me derivatet e naftës, atëherë do të ishte e vështirë të zëvendësohen, por shumica e lëndës së parë është lehtë e zëvendësueshme, ndoshta merr pak kohë pasi që lidhjet e reja tregtare nuk mund të ndryshohen apo krijohen brenda një periudhe të shkurtër, por ne po shpresojmë që Serbia do të reflektojë, do ta ndryshojë qasjen ndaj sektorit ekonomik të Kosovës. Për neve është me rëndësi që tregu i Serbisë të jetë i hapur për kompanitë e Kosovës. Ne nuk jemi për bllokada, bllokadat janë duke u imponuar nga Serbia, ne vetëm e kemi përkrahur vendimin e Qeverisë që është një masë reciprociteti”, thotë Panxha.

Panxha po ashtu thotë se një numër i madh i prodhuesve është deklaruar se për shkak të rritjes së taksave në import nuk do t’i rrisin çmimet, meqë konsumi rritet nga fundi i vitit, por ka tërhequr vërejtjen se çmimet mund t’i rrisin tregtarët, në rast se e keqpërodin këtë vendim.

Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vjet nga Serbia janë importuar mallra në vlerë 450 milionë euro, e në tregun e Serbisë janë eksportuar mallra në vlerë gjithsej vetëm 48 milionë euro.

Në Bosnjë-Hercegovinë, Kosova ka importuar produkte në vlerë 8,7 milionë euro, e janë importuar produkte në vlerë 81 milionë.

Ekspertët ekonomik e financiar theksojnë se vetëm në dhjetor, do të thotë kur Agjencia e Statistikave publikon indeksin e çmimeve të produkteve të importuara, në mënyrë më precize mund të vlerësohet se si ka ndikuar vendimi i Qeverisë së Kosovës në të ardhurat nga importi i produkteve nga këto dy vende, si në prodhimtarinë në Kosovë dhe përfundimisht si tek konsumatorët.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj