Takimi Thaçi-Putin ngjall qëndrime kontradiktore

Takimi i shkurtër mes kryrtarit të Kosovës, Hashim Thaçi dhe presidenti rus, Vladimir Putin në Paris, ku së bashku me liderët botëror morën pjesë në manifestimin me rastin e 100 vjetorit nga përfundimi i Luftës I-rë Botërore, ka ngjallur reagime në Kosovë.

Në fakt, Thaçi shfrytëzoi nga rasti që të takohet edhe me kryetarin amerikan, atë francez, turk dhe me kancelaren gjermane. Thaçi pohon se nga të gjithë burrshtetasit me të cilët bisedoi rreth zgjidhjes së çështjes mes Kosovës dhe Serbisë, mori dritën e gjelbërt që, nëpërmjet dialogut rreth normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, të arrihet një marrëveshje e përhershme ligjërisht obligative.

Në këtë kontekst, duket sikur kryetari Thaçi e sheh shumë të rëndësishme edhe përkrahjen të cilën, siç pohon, e mori edhe nga presidenti rus Putin.

“Për këtë çështje, Putin ishte i qartë: Nëse ju (Kosova dhe Serbia) arrini marrëveshje paqësore, Rusia do ta mbështesë atë”, ka transmetuar përmes rrjeteve sociale Thaçi porosinë e Putinit.

Në një intervistë për Klan Kosova, Thaçi ka theksuar se një bisedë e tillë me Rusinë ka munguar në diplomacinë kosovare dhe se Putinit i ka thënë se Rusia dhe Kosova nuk janë as miq e as armiq dhe se Rusia duhet ta ndryshojë qëndrimin ndaj Kosovës.

Insistimi i disa ekspertëve ndërkombëtar dhe lokal për çështje të sigurisë, se Rusia dëshiron të ketë ndikim më të madh në Ballkan dhe fakti se deri më tash, rreth çështjes së Kosovës, gjithnjë e ka mbështetur Serbinë, në opinionin e thjesht publik, por edhe në një pjesë të opinionit politik, i ka hapur rrugë dyshimeve në aspektin se vallë Thaçi bëri një vlerësim të mirë kur u takua me Putinin, gjegjësisht se si do ta kuptojnë këtë përfaqësuesit e shteteve që tradicionalisht e mbështesin dhe ndihmojnë Kosovën.

Në lajmin mbi takimin e Thaçit dhe Putinit menjëherë reagoi Vjosa Osmani, deputete e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) e cila vlerësoi se shtrëngimi duarsh mes Putinit dhe Thaçit fare nuk është i papritur.

“Kjo sepse për herë të parë në historinë e Kosovës, një politikan shqiptar del haptas në mbështetje të planeve serbe dhe ruse për ndarje të Kosovës”, theksoi Osmani.

E Jakup Krasniqi nga Nisma Socialdemokratike, në vend të komentimit, i shtroi shtatë pyetje të hapura Hashim Thaçit. Mes tjerash edhe atë se kush do të duhej ta përgatiste atë marrëveshje me Serbinë, a është kryetari Thaçi i autorizuar nga Kuvendi ose kush do ta garantonte marrëveshjen eventuale.

Vetëm pas disa orësh, gjatë një interviste në televizionin Klan Kosova, Hashim Thaçi është përgjigjur se marrëveshjen do të duhej ta përgatiste Komisioni i përbërë nga anëtarët e Qeverisë së Kosovës, gjegjësisht ekipi negociator i zgjedhur nga Qeveria. Sa i përket autorizimit që të merret me çështjen e dialogut dhe me raportet me Serbinë, Thaçi tha se e ka autorizimin meqë është i zgjedhur për kryetar të Kosovës nga Kuvendi, e në pyetjen e tretë theksoi se garantues të marrëveshjes eventuale do të ishin Bashkimi Evropian (BE), Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) dhe Organizata e Kombeve të Bashkuara (OKB).

“Nëse arrihet të heqet Rezoluta 1244, automatikisht hiqet edhe veto e Rusisë ndaj Kosovës”, është i bindur Thaçi.

Përkundër përpjekjeve shumëmuajshe për ta bindur opinionin kosovar se idea për korrigjimin e kufijve është “çelësi” i zgjidhjes së përhershme të raporteve me Serbinë, kryetari Thaçi megjithatë nuk ka arritur të bind opnionin më të gjerë kosovar, politik dhe analistët se kjo është një zgjidhje e mirë.

Kështu, kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj në një intervistë dhënë televizionit T7, duke komentuar takimin e Thaçit me Putinin, deklaroi se është shumë skeptik dhe se nuk sheh ndryshime në sferat e interesit.

“Na jemi zonë e interesit amerikan. Nuk i takojmë ndonjë zone tjetër. Me Amerikën kemi aleancë të sigurisë. Rusia është jashtë kësaj zone. Agjenda e Rusisë në Ballkan është një agjendë bllokuese”, theksoi Haradinaj.

Për dallim nga kryeministri Haradinaj, zëvendësi i tij, Enver Hoxhaj thotë se takimi Thaçi-Putin është një momentum i ri në marrëdhëniet ndërkombëtare të Kosovës, se bëhet fjalë për një zhvillim pozitiv dhe për pranimin e realitetit të ri gjegjësisht Kosovës së pavarur.

“Presidenti i çdo vendi, edhe i yni, është simbol i sovranitetit në raport me botën e jashtme dhe zërat e shqetësuar duhet të jenë në Serbi dhe jo në Kosovë,” tha ai.

Kryeparlamentari, Kadri Veseli po ashtu nuk sheh gjë të keqe në takimin e Thaçit dhe Putinit duke theksuar se bëhet fjalë për një lajm të jashtëzakonshëm.

“Shpresojmë që presidenti ka arritur në një masë të zbusë qëndrimin e Rusisë për rrugëtimin e Kosovës drejt anëtarësimit në organizata ndërkombëtare”, tha ai.

Albin Kurti, lideri i Lëvizjes Vetëvendosje, njëri nga kritikët më të ashpër të Hashim Thaçit, ka shprehur qëndrimin se tani, krahas shumë lëshimeve ndaj kryetarit të Serbisë, Aleksandar Vučić, Thaçi është fotografuar edhe me Putinin.

“ Ai mund të bëjë marrëveshje me të vetëm për kërkesën personale për azil politik në Rusi”, tha Kurti.

Analisti politik Astrit Gashi ka rikujtuar se, siç është shprehur, “të gjithë aksionarët e korporatës” AKI (Agjencia Kosovare e Inteligjencës) e kanë quajtur Behgjet Pacollin “rus” meqë personalisht e ka njohur Boris Jeltsin-in.

“Çka thojnë tash këta që lideri i madh i tyre Hashim Thaçi e takoi një rus shumë më të keq Vladimir Putinin. A është për ta edhe Thaçi rus? Aq më shumë që nuk e dijmë as kush e aranzhoi takimin. Pacolli bile tregojke si u taku….”, shton Gashi.

Dhe ndërkohë që një pjesë e opinionit publik të Serbisë, përfshirë liderin e Partisë Popullore, Vuk Jeremić, akuzojnë kryetarin serb Vučić se gjatë vizitës së fundit në Rusi ai e kishte organizuar takimin, Hashim Thaçi thotë se pas organizimit të takimit me Putinin nuk qëndron askush.

Kryetari i Kosovës kërkon përkrahje të gjerë të pozitës dhe opozitës për planin e tij të “korrigjimit të kufijve” duke u kërcënuar tërthorazi se në mungesë së mbështetjes, Qeveria mund të bjerë, por dje ai mori edhe “përgjigjen” e kryeministrit Haradinaj i cili deklaroi se nëse Thaçi i prek kufijtë e Kosovës, deputetët e partisë së tij Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do t’i japin votat për shkarkimin e tij..

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj