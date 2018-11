Suedia mund t`i heqë nga përdorimi paratë e gatshme para 2025

Pak shtete kanë lëvizur drejt shoqërisë pa para të gatshme aq shpejt sa Suedia. Por paratë e gatshme po përjashtohen aq shpejt – me gjysmën e shitësve të vendit që parashohin se nuk do të pranojnë bankënota para vitit 2025 – sa qeveria po i rikalkulon kostot shoqërore të një të ardhmeje pa para të gatshme.

Autoritetet financiare, të cilët njëherë e përqafuan këtë prirje, u kërkojnë bankave të vazhdojnë të pranojnë bankënota dhe monedha metalike derisa qeveria të kuptojë se çfarë do të thotë “pa para të gatshme” për konsumatorët e rinj dhe të vjetër. Banka Qendrore, e cila parashikon se paratë e gatshme mund të zhduken nga Suedia, po teston një monedhë digjitale – një Krona elektronike – për të mbajtur kontroll të fortë të furnizimit me para. Ligjvënësit po eksplorojnë fatin e pagesave në internet dhe llogarive bankare nëse një rrjet elektrik dështon ose serverët pengohen nga dështimet e energjisë, hakerët apo edhe lufta.

“Kur të mbërrini këtu ku jemi ne, do të ishte gabim të uleni duarkryq, duke mos bërë asgjë dhe pastaj vetëm të merrni shënime për faktin se paratë e gstshme janë zhdukur,” tha Stefan Ingves, guvernatori i bankës qendrore suedeze, e njohur si Riksbank.

“Nuk mund ta ktheni kohën prapa, por duhet ta gjeni një mënyrë për t`u marrë me ndryshimin.”

Pyetini shumicën e njerëzve në Suedi sa shpesh paguajnë me para të gatshme dhe përgjigjja është “gati kurrë”. Një e pesta e suedezëve, në një shtet me 10 milionë njerëz, nuk i përdorin më bankomatët. Më shumë se 4000 suedezë kanë futur çipa të vegjël në duar që ua mundësojnë të paguajnë për udhëtim me tren dhe ushqim, apo të hyjnë në zyre pa çelës me një lëvizje. Restorantet, autobusët, parkingjet dhe madje edhe pagesat e tualetit varen më shumë në klikime sesa në para të gatshme.

Grupet e konsumatorëve thonë se ky ndryshim i lë në disavantazh shumë pensionerë – një e treta e suedezëve janë më të vjetër se 55 vjeç – si dhe disa emigrantë dhe njerëz me aftësi të kufizuara. Ata nuk mund të fitojnë çasje lehtë në shërbime elektronike për disa të mira dhe transaksione dhe të mbështeten në banka dhe shërbimin e tyre për konsumatorë.