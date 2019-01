Steve Carrell të luajë në komedinë e Netflix për Donald Trump

Steve Carell do të luajë rolin kryesor në një serial komedi për Netflix i cili është i bazuar në iniciativën e Donald Trump për forcën ajrore.

Aktori e ka krijuar shfaqjen së bashku me bashkëpunëtorin e tij të kahmotshëm Greg Daniels, i cili e bëri xhirimin e ri të Thë Office. Komedia, e titulluar Space Force, do të fokusohet në një skuadër e caktuar për të krijuar degën e gjashtë të shërbimeve të armatosura.

Netflix zbuloi lajmin me një teaser të shpejtë duke lidhur projektin me deklaratën se Trump do të lansojë forcën e tij ajrore “për t’i mbrojtur satelitët nga sulmet” dhe “kryer detyra të tjera të lidhura me hapësirën”.

Roli i Carell në the Office i siguroi atij nëntë nominime në Emmy dhe një Golden Globe.